https://ria.ru/20240506/prodazha-1944234154.html

В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани"

В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани" - РИА Новости, 06.05.2024

В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани"

Российское подсолнечное масло "Дары Кубани" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к продаже, следует из реестра опасной продукции,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:49

2024-05-06T18:49

2024-05-06T18:49

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Российское подсолнечное масло "Дары Кубани" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к продаже, следует из реестра опасной продукции, который формирует Госстандарт республики. Согласно данным этого сайта, к маслу подсолнечному рафинированному дезодорированному вымороженному высшего сорта "Дары Кубани", производителем которого является предприятие "Аквилон" (Россия), применены такие меры, как прекращение действия документов об оценке соответствия, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения. Предписание вынесено 29 апреля и вступило в силу 6 мая. Поясняется, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ГОСТ 1129-2013 "Масло подсолнечное. Технические условия" (пункта 5.2.3) по безопасности и маркировке. "По результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 4,5. Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта", - говорится в пояснении о выявленных нарушениях.

https://ria.ru/20240409/chay-1938772082.html

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экономика, белоруссия, россия, таможенный союз, в мире