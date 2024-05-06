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В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани" - РИА Новости, 06.05.2024
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18:49 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/prodazha-1944234154.html
В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани"
В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани" - РИА Новости, 06.05.2024
В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани"
Российское подсолнечное масло "Дары Кубани" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к продаже, следует из реестра опасной продукции,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:49
2024-05-06T18:49
экономика
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Российское подсолнечное масло "Дары Кубани" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к продаже, следует из реестра опасной продукции, который формирует Госстандарт республики. Согласно данным этого сайта, к маслу подсолнечному рафинированному дезодорированному вымороженному высшего сорта "Дары Кубани", производителем которого является предприятие "Аквилон" (Россия), применены такие меры, как прекращение действия документов об оценке соответствия, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения. Предписание вынесено 29 апреля и вступило в силу 6 мая. Поясняется, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ГОСТ 1129-2013 "Масло подсолнечное. Технические условия" (пункта 5.2.3) по безопасности и маркировке. "По результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 4,5. Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта", - говорится в пояснении о выявленных нарушениях.
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экономика, белоруссия, россия, таможенный союз, в мире
Экономика, Белоруссия, Россия, Таможенный союз, В мире
В Белоруссии запретили продажу подсолнечного масла "Дары Кубани"

Госстандарт Белоруссии запретил продажу российского масла "Дары Кубани"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Подсолнечное масло в супермаркете. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Российское подсолнечное масло "Дары Кубани" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к продаже, следует из реестра опасной продукции, который формирует Госстандарт республики.
Согласно данным этого сайта, к маслу подсолнечному рафинированному дезодорированному вымороженному высшего сорта "Дары Кубани", производителем которого является предприятие "Аквилон" (Россия), применены такие меры, как прекращение действия документов об оценке соответствия, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения. Предписание вынесено 29 апреля и вступило в силу 6 мая.
Поясняется, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ГОСТ 1129-2013 "Масло подсолнечное. Технические условия" (пункта 5.2.3) по безопасности и маркировке.
"По результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 4,5. Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта", - говорится в пояснении о выявленных нарушениях.
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