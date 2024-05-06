https://ria.ru/20240506/pozhar-1944256064.html

В Смоленске загорелся цех по производству кирпича

В Смоленске загорелся цех по производству кирпича - РИА Новости, 06.05.2024

В Смоленске загорелся цех по производству кирпича

Цех по производству кирпича загорелся на заводе в Смоленске, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:22

2024-05-06T21:22

2024-05-06T21:22

происшествия

смоленск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Цех по производству кирпича загорелся на заводе в Смоленске, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на территории кирпичного завода на улице Лавочкина в г. Смоленске. По предварительной информации, пожар произошел в цехе по производству кирпича. Площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации пожара задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20231004/pozhar-1900321778.html

смоленск

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)