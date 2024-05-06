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В Смоленске загорелся цех по производству кирпича - РИА Новости, 06.05.2024
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21:22 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944256064.html
В Смоленске загорелся цех по производству кирпича
В Смоленске загорелся цех по производству кирпича - РИА Новости, 06.05.2024
В Смоленске загорелся цех по производству кирпича
Цех по производству кирпича загорелся на заводе в Смоленске, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:22
2024-05-06T21:22
происшествия
смоленск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Цех по производству кирпича загорелся на заводе в Смоленске, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на территории кирпичного завода на улице Лавочкина в г. Смоленске. По предварительной информации, пожар произошел в цехе по производству кирпича. Площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации пожара задействовано 50 человек и 14 единиц техники.
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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленске загорелся цех по производству кирпича

В Смоленске загорелся цех по производству кирпича на площади 1,5 тыс "квадратов"

© Фото : МЧС по Смоленской областиПожар на территории кирпичного завода в Смоленске
Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : МЧС по Смоленской области
Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Цех по производству кирпича загорелся на заводе в Смоленске, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на территории кирпичного завода на улице Лавочкина в г. Смоленске. По предварительной информации, пожар произошел в цехе по производству кирпича. Площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ликвидации пожара задействовано 50 человек и 14 единиц техники.
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ПроисшествияСмоленскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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