https://ria.ru/20240506/pozhar-1944254649.html

В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ

В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ - РИА Новости, 06.05.2024

В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ

Пожарные локализовали возгорания в Иркутской области, всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:11

2024-05-06T21:11

2024-05-06T21:11

происшествия

россия

иркутская область

тулун

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорания в Иркутской области, всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений, сообщила пресс-служба МЧС России. "Огнеборцы МЧС России локализовали возгорания в Иркутской области. Всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений. По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Черная смородина" от огня пострадали 108 строений. В СНТ "Тимирязевец", "Таежный", "Целинные земли" в районе 35 километра трассы Тулун - Братск огнем повреждено 50 строений. Кроме этого, в городе Вихоревка от огня пострадали 15 строений, часть из них - жилые дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944243389.html

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иркутская область

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происшествия, россия, иркутская область, тулун, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области