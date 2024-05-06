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В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ - РИА Новости, 06.05.2024
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21:11 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944254649.html
В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ
В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ - РИА Новости, 06.05.2024
В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ
Пожарные локализовали возгорания в Иркутской области, всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:11
2024-05-06T21:11
происшествия
россия
иркутская область
тулун
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорания в Иркутской области, всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений, сообщила пресс-служба МЧС России. "Огнеборцы МЧС России локализовали возгорания в Иркутской области. Всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений. По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Черная смородина" от огня пострадали 108 строений. В СНТ "Тимирязевец", "Таежный", "Целинные земли" в районе 35 километра трассы Тулун - Братск огнем повреждено 50 строений. Кроме этого, в городе Вихоревка от огня пострадали 15 строений, часть из них - жилые дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.
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россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, тулун, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Россия, Иркутская область, Тулун, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В Иркутской области локализовали пожар в восьми СНТ

В Иркутской области локализовали пожар в 8 СНТ, повреждены около 188 строений

© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в Братском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорания в Иркутской области, всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"Огнеборцы МЧС России локализовали возгорания в Иркутской области. Всего огнем в восьми СНТ, предварительно, повреждены 188 строений. По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Черная смородина" от огня пострадали 108 строений. В СНТ "Тимирязевец", "Таежный", "Целинные земли" в районе 35 километра трассы Тулун - Братск огнем повреждено 50 строений. Кроме этого, в городе Вихоревка от огня пострадали 15 строений, часть из них - жилые дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
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ПроисшествияРоссияИркутская областьТулунМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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