https://ria.ru/20240506/pozhar-1944243389.html

Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку

Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку - РИА Новости, 06.05.2024

Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку

Семьям пострадавших при пожаре в Братском районе Иркутской области будет оказана поддержка, сейчас проводятся поквартирные и подомовые обходы, сообщил в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:37

2024-05-06T19:37

2024-05-06T19:37

происшествия

братский район

иркутская область

вихоревка

игорь кобзев

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Семьям пострадавших при пожаре в Братском районе Иркутской области будет оказана поддержка, сейчас проводятся поквартирные и подомовые обходы, сообщил в понедельник губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан – нужно установить точное число пострадавших и ущерб", - написал Кобзев.По его словам, в регионе развернут пункт временного размещения, но за все это время туда пока никто не обратился. "Люди приняли решение остановиться у родных и близких. Напоминаю, что в Вихоревке пожар локализован", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944240590.html

братский район

иркутская область

вихоревка

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