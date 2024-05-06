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Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку - РИА Новости, 06.05.2024
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19:37 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944243389.html
Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку
Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку - РИА Новости, 06.05.2024
Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку
Семьям пострадавших при пожаре в Братском районе Иркутской области будет оказана поддержка, сейчас проводятся поквартирные и подомовые обходы, сообщил в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:37
2024-05-06T19:37
происшествия
братский район
иркутская область
вихоревка
игорь кобзев
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Семьям пострадавших при пожаре в Братском районе Иркутской области будет оказана поддержка, сейчас проводятся поквартирные и подомовые обходы, сообщил в понедельник губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан – нужно установить точное число пострадавших и ущерб", - написал Кобзев.По его словам, в регионе развернут пункт временного размещения, но за все это время туда пока никто не обратился. "Люди приняли решение остановиться у родных и близких. Напоминаю, что в Вихоревке пожар локализован", - уточнил губернатор.
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братский район
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происшествия, братский район, иркутская область, вихоревка, игорь кобзев, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Вихоревка, Игорь Кобзев, Пожар в Братском районе Иркутской области
Семьям пострадавших при пожаре в Иркутской области окажут поддержку

Губернатор: семьям пострадавших при пожаре в Братском районе окажут поддержку

© Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
© Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Семьям пострадавших при пожаре в Братском районе Иркутской области будет оказана поддержка, сейчас проводятся поквартирные и подомовые обходы, сообщил в понедельник губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
"Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан – нужно установить точное число пострадавших и ущерб", - написал Кобзев.
По его словам, в регионе развернут пункт временного размещения, но за все это время туда пока никто не обратился. "Люди приняли решение остановиться у родных и близких. Напоминаю, что в Вихоревке пожар локализован", - уточнил губернатор.
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
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ПроисшествияБратский районИркутская областьВихоревкаИгорь КобзевПожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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