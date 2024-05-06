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В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа
В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа - РИА Новости, 06.05.2024
В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа
Генеральная прокуратура Польши проводит проверку в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи на предмет шпионажа, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:45
2024-05-06T18:45
2024-05-06T18:45
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши проводит проверку в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи на предмет шпионажа, говорится в сообщении ведомства. "Мазовецкий отдел генеральной прокуратуры проводит проверочные мероприятия в связи с информацией о подаче заявления о предоставлении политического убежища в Белоруссии судьей Воеводского административного суда", - говорится в сообщении. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Уточняется, что проверка проводится по статье 130 параграф 2 Уголовного кодекса Польши (деятельность в интересах иностранной разведки). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного.
https://ria.ru/20240313/deportatsiya-1932782105.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава
В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа
Генпрокуратура Польши проверит сбежавшего в Белоруссию судьи на предмет шпионажа