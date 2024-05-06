https://ria.ru/20240506/polsha-1944233691.html

В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа

В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа - РИА Новости, 06.05.2024

В Польше проверяют сбежавшего в Белоруссию судью на предмет шпионажа

Генеральная прокуратура Польши проводит проверку в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи на предмет шпионажа, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:45

2024-05-06T18:45

2024-05-06T18:45

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польша

варшава

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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши проводит проверку в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи на предмет шпионажа, говорится в сообщении ведомства. "Мазовецкий отдел генеральной прокуратуры проводит проверочные мероприятия в связи с информацией о подаче заявления о предоставлении политического убежища в Белоруссии судьей Воеводского административного суда", - говорится в сообщении. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Уточняется, что проверка проводится по статье 130 параграф 2 Уголовного кодекса Польши (деятельность в интересах иностранной разведки). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного.

https://ria.ru/20240313/deportatsiya-1932782105.html

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варшава

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в мире, белоруссия, польша, варшава