https://ria.ru/20240506/peremirie-1944256639.html
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе - РИА Новости, 06.05.2024
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе
Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:29
2024-05-06T21:29
2024-05-06T21:29
в мире
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каир (город)
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 6 мая - РИА Новости. Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в эфире телеканала al Jazeera замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя. Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о своем согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе. “Предложение о перемирии в Газе состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками”, - сказал аль-Хайя. Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. В понедельник источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии. Пресс-служба израильской Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа.
https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html
https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафах (провинция), каир (город), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Каир (город), Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе
Замглавы ХАМАС: предложение о перемирии в Газе предусматривает три этапа
ТУНИС, 6 мая - РИА Новости. Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в эфире телеканала al Jazeera замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя.
Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о своем согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе.
“Предложение о перемирии в Газе состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками”, - сказал аль-Хайя.
Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире
для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта
.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль
дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе
.
В понедельник источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии.
Пресс-служба израильской Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа.