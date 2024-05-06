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В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе - РИА Новости, 06.05.2024
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21:29 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/peremirie-1944256639.html
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе - РИА Новости, 06.05.2024
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе
Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:29
2024-05-06T21:29
в мире
рафах (провинция)
каир (город)
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 6 мая - РИА Новости. Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в эфире телеканала al Jazeera замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя. Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о своем согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе. “Предложение о перемирии в Газе состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками”, - сказал аль-Хайя. Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. В понедельник источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии. Пресс-служба израильской Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа.
https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html
https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html
рафах (провинция)
каир (город)
египет
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в мире, рафах (провинция), каир (город), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Каир (город), Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе

Замглавы ХАМАС: предложение о перемирии в Газе предусматривает три этапа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 6 мая - РИА Новости. Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в эфире телеканала al Jazeera замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя.
Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о своем согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе.
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников
4 мая, 22:33
“Предложение о перемирии в Газе состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками”, - сказал аль-Хайя.
Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
В понедельник источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии.
Пресс-служба израильской Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа.
Флаг Палестины - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе
Вчера, 19:47
 
В миреРафах (провинция)Каир (город)ЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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