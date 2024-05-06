https://ria.ru/20240506/peremirie-1944256639.html

В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе

В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе - РИА Новости, 06.05.2024

В ХАМАС рассказали об этапах предложенного проекта о перемирии в Газе

Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:29

2024-05-06T21:29

2024-05-06T21:29

в мире

рафах (провинция)

каир (город)

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ТУНИС, 6 мая - РИА Новости. Предложение посредников о перемирии в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками, заявил в эфире телеканала al Jazeera замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя. Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о своем согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе. “Предложение о перемирии в Газе состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками”, - сказал аль-Хайя. Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. В понедельник источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии. Пресс-служба израильской Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны перед планируемой наземной операцией в Рафахе на юге сектора Газа.

https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html

https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html

рафах (провинция)

каир (город)

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, рафах (провинция), каир (город), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году