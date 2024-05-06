Киев получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишут СМИ
Efe: Минобороны Испании сообщило о прибытии на Украину ракет для систем Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, передает испанское агентство Efe со ссылку на главу МО Испании Маргариту Роблес.
В сообщении говорится, что министр "подтвердила прибытие на Украину ракет Patriot - акцию, скоординированную всеми странами-союзниками". "Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть совершенно ясно, что они предназначены для Украины", - приводит слова министра агентство Efe.
В начале мая газета New York Times сообщала, что переданная Украине Испанией партия ракет для систем ПВО Patriot прибыла в Польшу и будет вскоре доставлена ВСУ.
Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней".
Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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