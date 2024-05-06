https://ria.ru/20240506/patriot-1944243950.html

Киев получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишут СМИ

Киев получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

Киев получил от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, пишут СМИ

Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, передает испанское агентство Efe со ссылку на главу МО Испании Маргариту Роблес. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:42

2024-05-06T19:42

2024-05-06T20:00

специальная военная операция на украине

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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot, передает испанское агентство Efe со ссылку на главу МО Испании Маргариту Роблес. В сообщении говорится, что министр "подтвердила прибытие на Украину ракет Patriot - акцию, скоординированную всеми странами-союзниками". "Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть совершенно ясно, что они предназначены для Украины", - приводит слова министра агентство Efe. В начале мая газета New York Times сообщала, что переданная Украине Испанией партия ракет для систем ПВО Patriot прибыла в Польшу и будет вскоре доставлена ВСУ.Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней". Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240506/pvo-1944062304.html

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, маргарита роблес, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )