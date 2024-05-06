https://ria.ru/20240506/opasnost-1944160816.html

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2024

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:07

2024-05-06T15:07

2024-05-06T15:13

белгород

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии.

https://ria.ru/20240504/postradavshiy-1943910461.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия