https://ria.ru/20240506/opasnost-1944160816.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:07
2024-05-06T15:07
2024-05-06T15:13
белгород
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938295710_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_cf5145d283e8e669c8ed036288ad2732.jpg
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии.
https://ria.ru/20240504/postradavshiy-1943910461.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938295710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3c99b05ad2fae22d77b431a260ceaef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде и Белгородском районе объявили опасность атаки беспилотников