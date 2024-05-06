https://ria.ru/20240506/onlayn-servis-1944231380.html

Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке

Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке - РИА Новости, 06.05.2024

Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке

В Омском центре кадастровой оценки и технической документации разработали бесплатные услуги по предоставлению разъяснений, связанных с определением кадастровой... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:28

2024-05-06T18:28

2024-05-06T18:29

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Омском центре кадастровой оценки и технической документации разработали бесплатные услуги по предоставлению разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и исправлению ошибок, сообщает пресс-служба правительства региона. В первую очередь, онлайн-сервисы актуальны для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых нет возможности на коммерческой основе сопровождать вопросы, связанные с кадастровой оценкой своих субъектов недвижимости. "Процедура не сложная, нужен небольшой навык заполнения подобных форм заявления. В ходе работы с сайтом мы выявили пару моментов, которые можно улучшить для простоты и удобства пользователей сервиса", - сказал, протестировав сервис, президент Омского областного союза предпринимателей Илья Николин, его слова приводит пресс-служба. По результатам эксперимента в помощь предпринимателям уже сформирован информационный буклет с прямыми ссылками на онлайн-сервисы учреждения и портала "Госуслуги55" и перечень необходимых документов для подачи заявлений. С ним можно ознакомиться на сайте Минимущества в разделе "Государственная кадастровая оценка".

https://ria.ru/20240411/sotskontrakt-1939445239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, омская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели, бизнес