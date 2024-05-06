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Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке - РИА Новости, 06.05.2024
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18:28 06.05.2024 (обновлено: 18:29 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/onlayn-servis-1944231380.html
Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке
Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке - РИА Новости, 06.05.2024
Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке
В Омском центре кадастровой оценки и технической документации разработали бесплатные услуги по предоставлению разъяснений, связанных с определением кадастровой... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:28
2024-05-06T18:29
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Омском центре кадастровой оценки и технической документации разработали бесплатные услуги по предоставлению разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и исправлению ошибок, сообщает пресс-служба правительства региона. В первую очередь, онлайн-сервисы актуальны для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых нет возможности на коммерческой основе сопровождать вопросы, связанные с кадастровой оценкой своих субъектов недвижимости. "Процедура не сложная, нужен небольшой навык заполнения подобных форм заявления. В ходе работы с сайтом мы выявили пару моментов, которые можно улучшить для простоты и удобства пользователей сервиса", - сказал, протестировав сервис, президент Омского областного союза предпринимателей Илья Николин, его слова приводит пресс-служба. По результатам эксперимента в помощь предпринимателям уже сформирован информационный буклет с прямыми ссылками на онлайн-сервисы учреждения и портала "Госуслуги55" и перечень необходимых документов для подачи заявлений. С ним можно ознакомиться на сайте Минимущества в разделе "Государственная кадастровая оценка".
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РИА Новости
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твой бизнес – новости, омская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Омская область, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Предприниматели, Бизнес

Для омских бизнесменов разработали онлайн-сервисы по кадастровой оценке

© iStock.com / Jay YunoМолодой бизнесмен во время работы
Молодой бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / Jay Yuno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Омском центре кадастровой оценки и технической документации разработали бесплатные услуги по предоставлению разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и исправлению ошибок, сообщает пресс-служба правительства региона.
В первую очередь, онлайн-сервисы актуальны для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых нет возможности на коммерческой основе сопровождать вопросы, связанные с кадастровой оценкой своих субъектов недвижимости.
«
"Процедура не сложная, нужен небольшой навык заполнения подобных форм заявления. В ходе работы с сайтом мы выявили пару моментов, которые можно улучшить для простоты и удобства пользователей сервиса", - сказал, протестировав сервис, президент Омского областного союза предпринимателей Илья Николин, его слова приводит пресс-служба.
По результатам эксперимента в помощь предпринимателям уже сформирован информационный буклет с прямыми ссылками на онлайн-сервисы учреждения и портала "Госуслуги55" и перечень необходимых документов для подачи заявлений. С ним можно ознакомиться на сайте Минимущества в разделе "Государственная кадастровая оценка".
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