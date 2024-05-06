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Мишустин поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 06.05.2024
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16:12 06.05.2024 (обновлено: 17:00 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/mishustin-1944184624.html
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Мишустин поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 06.05.2024
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:12
2024-05-06T17:00
михаил мишустин
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства за доверие."Спасибо вам за внимание и за доверие", - сказал Мишустин.Он заверил президента, что члены кабмина на любой должности в будущем будут выполнять национальные цели развития страны."Абсолютно уверен, и члены кабинета министров мне об этом многие говорили, что, на какой бы должности коллеги не оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны и сделают все для государства своего и для своих граждан ", - сказал Мишустин.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее в понедельник сообщил, что Госдума может утвердить нового премьер-министра 8 мая, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания, с большой вероятностью они пройдут 13 и 14 мая.
https://ria.ru/20240506/putin-1944186201.html
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михаил мишустин, политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Михаил Мишустин, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Мишустин поблагодарил Путина за доверие

Мишустин поблагодарил Путина за внимание и доверие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства за доверие.
«
"Спасибо вам за внимание и за доверие", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин уверен, что власти многое сделают в интересах народа
Вчера, 16:16
Он заверил президента, что члены кабмина на любой должности в будущем будут выполнять национальные цели развития страны.
«
"Абсолютно уверен, и члены кабинета министров мне об этом многие говорили, что, на какой бы должности коллеги не оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны и сделают все для государства своего и для своих граждан ", - сказал Мишустин.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее в понедельник сообщил, что Госдума может утвердить нового премьер-министра 8 мая, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания, с большой вероятностью они пройдут 13 и 14 мая.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин
дополняется ...
 
Михаил МишустинПолитикаРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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