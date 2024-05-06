https://ria.ru/20240506/mishustin-1944184624.html
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Мишустин поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 06.05.2024
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:12
2024-05-06T16:12
2024-05-06T17:00
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства за доверие."Спасибо вам за внимание и за доверие", - сказал Мишустин.Он заверил президента, что члены кабмина на любой должности в будущем будут выполнять национальные цели развития страны."Абсолютно уверен, и члены кабинета министров мне об этом многие говорили, что, на какой бы должности коллеги не оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны и сделают все для государства своего и для своих граждан ", - сказал Мишустин.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее в понедельник сообщил, что Госдума может утвердить нового премьер-министра 8 мая, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания, с большой вероятностью они пройдут 13 и 14 мая.
https://ria.ru/20240506/putin-1944186201.html
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михаил мишустин, политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Михаил Мишустин, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Мишустин поблагодарил Путина за внимание и доверие