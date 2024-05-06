https://ria.ru/20240506/mishustin-1944184624.html

Мишустин поблагодарил Путина за доверие

Мишустин поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 06.05.2024

Мишустин поблагодарил Путина за доверие

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:12

2024-05-06T16:12

2024-05-06T17:00

михаил мишустин

политика

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на итоговой встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии инаугурации поблагодарил главу государства за доверие."Спасибо вам за внимание и за доверие", - сказал Мишустин.Он заверил президента, что члены кабмина на любой должности в будущем будут выполнять национальные цели развития страны."Абсолютно уверен, и члены кабинета министров мне об этом многие говорили, что, на какой бы должности коллеги не оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны и сделают все для государства своего и для своих граждан ", - сказал Мишустин.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее в понедельник сообщил, что Госдума может утвердить нового премьер-министра 8 мая, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания, с большой вероятностью они пройдут 13 и 14 мая.

https://ria.ru/20240506/putin-1944186201.html

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михаил мишустин, политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф