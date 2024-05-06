https://ria.ru/20240506/minoborony-1944265583.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:12
2024-05-06T23:12
2024-05-06T23:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. "Около 22.20 мск 6 мая пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240504/bespilotnik-1943873655.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью