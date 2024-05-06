https://ria.ru/20240506/minoborony-1944265583.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:12

2024-05-06T23:12

2024-05-06T23:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. "Около 22.20 мск 6 мая пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/bespilotnik-1943873655.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия