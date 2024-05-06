https://ria.ru/20240506/minoborony-1944227852.html
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона
Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:13
2024-05-06T18:13
2024-05-06T18:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона
Минобороны: ПВО уничтожила еще три украинских БПЛА над Белгородской областью