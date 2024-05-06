Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 06.05.2024 (обновлено: 18:14 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/minoborony-1944227852.html
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона
Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:13
2024-05-06T18:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003143_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_47125c37631668008dd26759fb98b01f.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9007e6b9047e26eda94734e73d255e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона

Минобороны: ПВО уничтожила еще три украинских БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестого мая около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме
5 мая, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала