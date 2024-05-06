https://ria.ru/20240506/minoborony-1944227852.html

Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона

Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона - РИА Новости, 06.05.2024

Над Белгородской областью сбили еще три украинских дрона

Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:13

2024-05-06T18:13

2024-05-06T18:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003143_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_47125c37631668008dd26759fb98b01f.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия