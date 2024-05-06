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Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 06.05.2024
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17:11 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/minoborony-1944211110.html
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир"
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир"
Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:11
2024-05-06T17:11
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая 2024 года около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир"

Минобороны: ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Шестого мая 2024 года около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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