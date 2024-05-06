https://ria.ru/20240506/minoborony-1944211110.html

Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир"

Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 06.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир"

Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:11

2024-05-06T17:11

2024-05-06T17:11

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая 2024 года около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

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безопасность, белгородская область, россия