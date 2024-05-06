https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944232840.html
Лукашенко в среду приедет в Россию
Лукашенко в среду приедет в Россию - РИА Новости, 06.05.2024
Лукашенко в среду приедет в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:41
2024-05-06T18:41
2024-05-06T18:49
россия
евразийский экономический союз
в мире
белоруссия
александр лукашенко
день победы
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, сообщило в понедельник госагентство Белта."Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы белорусского президента.Отмечается, что в Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - говорится в сообщении.Как сообщает агентство, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, в мире, белоруссия, александр лукашенко, день победы
Россия, Евразийский экономический союз, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, День Победы
Лукашенко в среду приедет в Россию
Лукашенко 8-9 мая посетит Россию и примет участие в саммите ЕАЭС
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, сообщило в понедельник госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы белорусского президента.
Отмечается, что в Москве
8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.