https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944232840.html

Лукашенко в среду приедет в Россию

Лукашенко в среду приедет в Россию - РИА Новости, 06.05.2024

Лукашенко в среду приедет в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:41

2024-05-06T18:41

2024-05-06T18:49

россия

евразийский экономический союз

в мире

белоруссия

александр лукашенко

день победы

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, сообщило в понедельник госагентство Белта."Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы белорусского президента.Отмечается, что в Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - говорится в сообщении.Как сообщает агентство, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евразийский экономический союз, в мире, белоруссия, александр лукашенко, день победы