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Лукашенко в среду приедет в Россию - РИА Новости, 06.05.2024
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18:41 06.05.2024 (обновлено: 18:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944232840.html
Лукашенко в среду приедет в Россию
Лукашенко в среду приедет в Россию - РИА Новости, 06.05.2024
Лукашенко в среду приедет в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:41
2024-05-06T18:49
россия
евразийский экономический союз
в мире
белоруссия
александр лукашенко
день победы
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, сообщило в понедельник госагентство Белта."Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы белорусского президента.Отмечается, что в Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - говорится в сообщении.Как сообщает агентство, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html
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россия, евразийский экономический союз, в мире, белоруссия, александр лукашенко, день победы
Россия, Евразийский экономический союз, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, День Победы
Лукашенко в среду приедет в Россию

Лукашенко 8-9 мая посетит Россию и примет участие в саммите ЕАЭС

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8-9 мая совершит визит в РФ, на саммите ЕАЭС он в том числе выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, сообщило в понедельник госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы белорусского президента.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Отмечается, что в Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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