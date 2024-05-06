https://ria.ru/20240506/kurkuma-1600509253.html

Куркума — польза и вред приправы для организма человека

Куркума: польза и вред приправы для организма человека

Куркума — польза и вред приправы для организма человека

Куркума — растение, корень которого используется как приправа, краситель или лекарство. Чем полезна куркума для здоровья мужчин и женщин, кому она... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:23

2024-05-06T18:23

2024-05-06T18:31

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Куркума — растение, корень которого используется как приправа, краситель или лекарство. Чем полезна куркума для здоровья мужчин и женщин, кому она противопоказана, сколько и как правильно ее употреблять, а также как приготовить "золотое молоко" из куркумы — в материале РИА Новости.Что такое куркумаКуркума — это род многолетних травянистых растений семейства имбирных, корневища и стебли которых содержат желтый краситель — куркумин. Это одна из самых известных и наиболее используемых приправ с древних времен. Так, в Индии, которая считается родиной специи, с 600-х годов до н. э. из куркумы делали приправу карри.Растение имеет размер до 90 сантиметров в высоту, трубчатые цветки и мясистые, ароматные корневища. При их переработке получается порошок желтого цвета с ярким ароматом и горьковатым вкусом.Состав и калорийность куркумыКуркума содержит эфирные масла и богата фосфором, железом, йодом, кальцием, холином, а также витаминами группы В (В1, В2, В5), С и К. Пищевая ценность 100 граммов продукта: Калорийность на 100 граммов куркумы — 325 ккал.Как куркума влияет на организмПольза куркумы основывается на полезных веществах в ее составе. Благодаря им специя помогает от воспалений и может облегчать боли при артрите. Кроме этого, куркума налаживает обменные процессы в организме, а антиоксиданты способствуют выведению токсинов и других вредных веществ. За счет этого улучшается общее состояние, укрепляется иммунитет, возрастает работоспособность. Польза куркумы Польза куркумы заключается в уменьшении хронического воспаления, из-за которого могут появляться нарушения обмена веществ, ожирение и другие опасные заболевания, например, связанные с сердечно-сосудистой системой. Также специя благотворно влияет на больных артритом за счет уменьшения суставных отеков. Регулярное употребление куркумы снижает риск развития болезней печени, также снижая симптомы уже приобретенных заболеваний, например гепатитов. Кроме того, она может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита, предменструального синдрома, сахарного диабета, диареи, расстройства желудка, псориаза. Вред куркумыВред куркумы заключается в том, что она может вызывать аллергию. Ее следует убрать из рациона тем, кто принимает препараты для разжижения крови. Из-за того, что специя снижает уровень сахара, она противопоказана при приеме антидиабетических лекарств. Куркума в медицинеКуркума — один из основных ингредиентов в Аюрведе, традиционной индийской медицине, которой уже более тысячи лет. С давних времен считалось, что специя повышает активность кишечной флоры, улучшает пищеварение, помогает при вирусных заболеваниях и в восстановительный период, очищает кровь и способствует образованию новых кровяных клеток. В Индии куркуму нередко смешивают с молоком для получения мощного витаминного напитка. В современной медицине куркуме также нашлось применение. Так, например, в странах Центральной Азии она используется как противовоспалительное, кровоостанавливающее, противоглистное, ранозаживляющее средство. Специю применяют для лечения болезней желчного пузыря, печени и почек. Что лечит куркумаСогласно научным данным, куркума обладает сильным противовоспалительным действием. Антиоксиданты в составе специи защищают организм от окисления и свободных радикалов, за счет чего препятствуют старению. Также ученые установили, что куркумин благотворно влияет на работу мозга благодаря увеличению выработки гормона BDNF, с недостатком которого связаны депрессия и потеря памяти. Кроме того, куркума уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина, способствует профилактике раковых заболеваний, помогает против артрита и развития болезни Альцгеймера. За счет стимуляции выработки коллагена приправа замедляет старение кожи и улучшает ее внешний вид при акне. Куркума оказывает положительное влияние и на свертываемость крови. Как лечиться и как приниматьКуркуму можно смешивать с обычной теплой водой, добавлять ее в чай и кофе, делать с ней витаминные напитки на основе меда и молока. Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять одну ложку куркумы каждый день, однако лучше предварительно посоветоваться с врачом.Куркума при простудеИз-за противовирусного и общеукрепляющего действия куркуму рекомендуют употреблять при простуде. Она помогает быстрее выздороветь, а также восстановить силы после болезни. Для этого специю можно смешать с медом и съедать по ложке каждые один-два часа. Также ее добавляют в горячее молоко или чай. Куркума в кулинарииПриправа широко используется в кулинарии, одно из главных блюд с куркумой — карри, которое готовят на основе овощей, бобовых и мяса. Особенно хорошо специя сочетается с мясными продуктами, также ее добавляют в супы омлеты, соусы. "Золотое молоко" из куркумыСчитается, что польза "золотого молока" из куркумы заключается в продлении молодости и налаживании работы внутренних органов. Ингредиенты: Способ приготовления:Поставить воду на огонь. Когда она закипит, засыпать ложку куркумы и варить пять-семь минут, после чего добавить молоко и масло и подержать на огне еще пару минут. В немного остывший напиток следует положить мед и перемешать.Куркума с черным перцемДля приготовления напитка из куркумы с черным перцем необходимо в стакан горячего молока высыпать одну или две чайные ложки продукта и добавить щепотку перца. Затем смесь размешивают, дают немного остыть и растворяют в ней мед по вкусу. Благодаря черному перцу куркума лучше усваивается. Считается, что такое сочетание оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, помогает очищать организм, а также положительно влияет на работу пищеварения. Польза куркумы с чаем или кофеКуркуму можно смешивать с чаем или кофе для придания им антиоксидантных, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных свойств. Для этого в напитки высыпают пол-ложки специи и хорошо размешивают. Для придания более интересного вкуса в чай можно добавить мед и молоко, а в кофе — душистый перец. Такие простые рецепты не только укрепят организм, но и улучшат его общее состояние.Куркума с медомЕсли смешать куркуму с медом, то получится мощный противовирусный и оздоровительный натуральный препарат. Для этого нужно одну столовую ложку специи добавить в мед и перемешать. Принимать смесь следует по одной чайной ложке каждый день. Куркума для похуденияСама по себе куркума не способствует похудению, однако она полезна для обменных процессов, если добавлять ее в блюда. Полифенол куркумин в ее составе способен препятствовать образованию жира, поэтому даже при обильном рационе с добавлением пряности можно держать вес в пределах нормы. Кроме этого, железо, марганец и калий помогают выводить натрий и обеспечивают детоксикацию организма. Некоторые диетологи рекомендуют разводить куркуму в теплой воде и выпивать каждый день по утрам, также для похудения ее можно смешивать с кефиром. Как выбратьВыбирать корень куркумы следует плотный, но упругий, без механических повреждений. Качественный свежий продукт имеет достаточно интенсивный аромат. Порошок нужно выбирать без комочков, рассыпчатый, в герметичной упаковке. Проверить подлинность специи можно, если добавить ее в воду и затем дать отстояться. После этого жидкость должна остаться прозрачной, без осадка на дне, пены и белых разводов. Как правильно хранить куркумуЧтобы сохранить полезные свойства куркумы, ее следует высыпать в плотно закрывающуюся емкость и поставить в темное место, потому что пряность не любит солнца. ВопросыНа часто задаваемые вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская.Когда и как правильно пить куркуму?— Я больше сторонник того, чтобы куркуму есть, а не пить. Каждое блюдо может стать шедевром, если соединить разные пряности. Так, простой овощной салат с куркумой и разными маслами становится экзотическим блюдом с богатой пользой. А обычный рис превращается в бирьяни. Но если хочется ее именно пить, то молоко с куркумой может помочь лучшему засыпанию и снижению тревожности.Сколько можно пить куркуму?— Если говорить именно о лечебном действии, то дозу и продолжительность приема лучше согласовывать с лечащим врачом, чтобы избежать побочных эффектов.Можно ли пить каждый день?— В небольших количествах куркума приветствуется на ежедневной основе (как приправа), если же говорить о БАДах, то их нужно принимать по схеме, которую порекомендует ваш лечащий врач.Кому нельзя употреблять куркуму?— Чаще всего добавление куркумы в рацион безвредно, но всегда есть небольшой процент людей с индивидуальной непереносимостью. С БАДами дело обстоит по-другому. Не для всех групп людей проводились исследования по влиянию на организм. Именно поэтому прием любых добавок нужно согласовывать с врачом.Можно ли пить куркуму при язве желудка?— Этот вопрос очень спорный и зависит от сопутствующих заболеваний, а также от привычного рациона и других факторов. Из-за этого не следует заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту. Чем отличается куркума от имбиря?— Главное отличие куркумы и имбиря как специй — это их вкус. У имбиря он более резкий, жгучий, с остринкой и горчинкой. Куркума же более нежная, пряная, ее можно добавить гораздо больше, не испортив при этом блюдо.

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питание, здоровье - общество, россия, здоровый образ жизни (зож), продукты