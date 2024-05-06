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Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков - РИА Новости, 06.05.2024
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10:23 06.05.2024 (обновлено: 12:38 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944070699.html
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков - РИА Новости, 06.05.2024
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Российская журналистка Надежда Кеворкова стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:23
2024-05-06T12:38
ближний восток
шамиль басаев
талибан
ливан
афганистан
общество
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская журналистка Надежда Кеворкова стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;В настоящее время в отношении Надежды Кеворковой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным "Известий", у нее прошли обыски.Кеворкова освещала события в странах Ближнего Востока, работая репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе.
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ближний восток, шамиль басаев, талибан, ливан, афганистан, общество
Ближний Восток, Шамиль Басаев, Талибан, Ливан, Афганистан, Общество
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков

У журналистки Кеворковой провели обыски по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская журналистка Надежда Кеворкова стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"В настоящее время в отношении Надежды Кеворковой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", — сказал собеседник агентства.

По данным "Известий", у нее прошли обыски.
Кеворкова освещала события в странах Ближнего Востока, работая репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе.
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