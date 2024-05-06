https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944070699.html

Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков

Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков - РИА Новости, 06.05.2024

Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков

Российская журналистка Надежда Кеворкова стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:23

2024-05-06T10:23

2024-05-06T12:38

ближний восток

шамиль басаев

талибан

ливан

афганистан

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555300_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_cc52261977fd40646bd6dcca2954a618.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская журналистка Надежда Кеворкова стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время в отношении Надежды Кеворковой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", — сказал собеседник агентства.По данным "Известий", у нее прошли обыски.Кеворкова освещала события в странах Ближнего Востока, работая репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе.

https://ria.ru/20240506/tambov-1944064677.html

ближний восток

ливан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ближний восток, шамиль басаев, талибан, ливан, афганистан, общество