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Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
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11:56 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944098908.html
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не будет говорить о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента Владимира... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:56
2024-05-06T11:56
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не будет говорить о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента Владимира Путина, советник главы государства по вопросам внешней политики Юрий Ушаков даст пресс-брифинг, на котором объявит расскажет об этом. "Вы знаете я не буду забегать вперед, мы договорились у нас здесь, что мой коллега Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет. Я поэтому не хотел бы забегать вперед", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина

Песков: об иностранных гостях на инаугурации Путина позже расскажет Ушаков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не будет говорить о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента Владимира Путина, советник главы государства по вопросам внешней политики Юрий Ушаков даст пресс-брифинг, на котором объявит расскажет об этом.
"Вы знаете я не буду забегать вперед, мы договорились у нас здесь, что мой коллега Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет. Я поэтому не хотел бы забегать вперед", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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