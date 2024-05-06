https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944098908.html
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не будет говорить о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента Владимира... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:56
2024-05-06T11:56
2024-05-06T11:56
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юрий ушаков
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не будет говорить о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента Владимира Путина, советник главы государства по вопросам внешней политики Юрий Ушаков даст пресс-брифинг, на котором объявит расскажет об этом. "Вы знаете я не буду забегать вперед, мы договорились у нас здесь, что мой коллега Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет. Я поэтому не хотел бы забегать вперед", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944077897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Песков отказался разглашать список иностранных гостей на инаугурации Путина
Песков: об иностранных гостях на инаугурации Путина позже расскажет Ушаков
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не будет говорить о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента Владимира Путина, советник главы государства по вопросам внешней политики Юрий Ушаков даст пресс-брифинг, на котором объявит расскажет об этом.
"Вы знаете я не буду забегать вперед, мы договорились у нас здесь, что мой коллега Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет. Я поэтому не хотел бы забегать вперед", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко
ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России
прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.