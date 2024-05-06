https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944077897.html

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина - РИА Новости, 06.05.2024

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:54

2024-05-06T10:54

2024-05-06T10:58

россия

никол пашинян

владимир путин

политика

армения

инаугурация владимира путина — 2024

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. На вопрос, отправится ли Пашинян в Москву для участия в церемонии инаугурации Путина, Симонян ответил отрицательно. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, никол пашинян, владимир путин, политика, армения, инаугурация владимира путина — 2024