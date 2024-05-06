Рейтинг@Mail.ru
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 06.05.2024 (обновлено: 10:58 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944077897.html
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:54
2024-05-06T10:58
россия
никол пашинян
владимир путин
политика
армения
инаугурация владимира путина — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. На вопрос, отправится ли Пашинян в Москву для участия в церемонии инаугурации Путина, Симонян ответил отрицательно. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_3fd25412050ad3f9e3608f06c1afeffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никол пашинян, владимир путин, политика, армения, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Политика, Армения, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Спикер парламента Армении: Пашинян не поедет в Москву на инаугурацию Путина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.
На вопрос, отправится ли Пашинян в Москву для участия в церемонии инаугурации Путина, Симонян ответил отрицательно.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации
3 мая, 12:50
 
РоссияНикол ПашинянВладимир ПутинПолитикаАрменияИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала