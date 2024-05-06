https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944077897.html
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:54
2024-05-06T10:54
2024-05-06T10:58
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никол пашинян
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политика
армения
инаугурация владимира путина — 2024
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил в понедельник журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. На вопрос, отправится ли Пашинян в Москву для участия в церемонии инаугурации Путина, Симонян ответил отрицательно. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никол пашинян, владимир путин, политика, армения, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Политика, Армения, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
Спикер парламента Армении: Пашинян не поедет в Москву на инаугурацию Путина