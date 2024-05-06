https://ria.ru/20240506/gosdep-1944255943.html

США не видят причин корректировать готовность ядерных сил, заявил госдеп

США не видят причин корректировать готовность ядерных сил, заявил госдеп - РИА Новости, 06.05.2024

США не видят причин корректировать готовность ядерных сил, заявил госдеп

США не видят причин корректировать готовность собственных ядерных сил, также не наблюдают признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:21

2024-05-06T21:21

2024-05-06T21:52

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США не видят причин корректировать готовность собственных ядерных сил, также не наблюдают признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя готовящиеся учения РФ по применению нестратегического ядерного оружия.Комментируя российские учения, Миллер назвал риторику РФ "безрассудной и безответственной". При этом он отметил, что ввиду предстоящих учений США не видят никаких причин корректировать готовность собственных ядерных сил, а также не наблюдает "никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине".Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944251473.html

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сша, россия, государственный департамент сша, украина, южный военный округ