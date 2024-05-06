https://ria.ru/20240506/gosdep-1944253612.html

США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо

США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо - РИА Новости, 06.05.2024

США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо

США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:01

2024-05-06T21:01

2024-05-06T21:02

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государственный департамент сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Режим прекращения огня является абсолютно достижимым. Сейчас на рассмотрении находится вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Что касается ответа ХАМАС, то я не хотел бы давать ему оценку до более детального изучения и возможности провести консультации с нашими партнерами на данный счет", - сказал Миллер в ходе брифинга.

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в мире, сша, израиль, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году