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США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо - РИА Новости, 06.05.2024
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо
США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:01
2024-05-06T21:01
2024-05-06T21:02
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Режим прекращения огня является абсолютно достижимым. Сейчас на рассмотрении находится вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Что касается ответа ХАМАС, то я не хотел бы давать ему оценку до более детального изучения и возможности провести консультации с нашими партнерами на данный счет", - сказал Миллер в ходе брифинга.
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в мире, сша, израиль, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Государственный департамент США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо
Госдеп: США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо