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США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо - РИА Новости, 06.05.2024
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21:01 06.05.2024 (обновлено: 21:02 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/gosdep-1944253612.html
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо - РИА Новости, 06.05.2024
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо
США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:01
2024-05-06T21:02
в мире
сша
израиль
государственный департамент сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Режим прекращения огня является абсолютно достижимым. Сейчас на рассмотрении находится вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Что касается ответа ХАМАС, то я не хотел бы давать ему оценку до более детального изучения и возможности провести консультации с нашими партнерами на данный счет", - сказал Миллер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240506/bayden-1944244096.html
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в мире, сша, израиль, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Государственный департамент США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо

Госдеп: США считают, что перемирие между ХАМАС и Израилем абсолютно достижимо

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля "абсолютно достижимо", заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Режим прекращения огня является абсолютно достижимым. Сейчас на рассмотрении находится вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Что касается ответа ХАМАС, то я не хотел бы давать ему оценку до более детального изучения и возможности провести консультации с нашими партнерами на данный счет", - сказал Миллер в ходе брифинга.
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Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха
6 мая, 19:43
 
В миреСШАИзраильГосударственный департамент СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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