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Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 06.05.2024
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Украинские дроны атаковали два грузовых автомобиля в районе села Щетиновка Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:44
2024-05-06T18:44
2024-05-06T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовых автомобиля в районе села Щетиновка Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два КАМАЗа в районе села Щетиновка Белгородского района подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате взрывов одно из транспортных средств полностью сгорело, у второго - серьезные повреждения", - написал Гладков.Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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белгородский район
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два КАМАЗа в Белгородском районе, пострадавших нет