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Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 06.05.2024
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Украинские дроны атаковали два грузовых автомобиля в районе села Щетиновка Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:44
2024-05-06T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовых автомобиля в районе села Щетиновка Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два КАМАЗа в районе села Щетиновка Белгородского района подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате взрывов одно из транспортных средств полностью сгорело, у второго - серьезные повреждения", - написал Гладков.Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240506/minoborony-1944211110.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом

Дроны ВСУ атаковали два КАМАЗа в Белгородском районе, пострадавших нет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два грузовых автомобиля в районе села Щетиновка Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два КАМАЗа в районе села Щетиновка Белгородского района подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате взрывов одно из транспортных средств полностью сгорело, у второго - серьезные повреждения", - написал Гладков.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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