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Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро - РИА Новости, 06.05.2024
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02:20 06.05.2024 (обновлено: 02:26 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/gayana-1944040631.html
Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро
Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро - РИА Новости, 06.05.2024
Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро
Размещение военных и разведывательных баз США на территории Гайаны - это подготовка к конфликту, как это было в случае Украины, заявил венесуэльский президент... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T02:20
2024-05-06T02:26
в мире
гайана
венесуэла
сша
николас мадуро
дельси родригес
оон
центральное разведывательное управление (цру)
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Размещение военных и разведывательных баз США на территории Гайаны - это подготовка к конфликту, как это было в случае Украины, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро. "Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования. В своё время будут предъявлены свидетельства, они уже есть. Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану. Недооценивая нас. Они не знают, на что мы способны перед лицом угроз", - сказал Мадуро, видеозапись его заявления опубликовала в своем блоге вице-президент Дельси Родригес. Родригес в апреле в составе правительственной делегации представила перед Международным судом ООН в Гааге документацию, подтверждающую "неотъемлемое право" Венесуэлы на спорную территорию Эссекибо в ответ на иск Гайаны и заявила, что Гайана и США готовят нападение против Каракаса. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной ассамблее ООН, Совете безопасности или сейчас - в международном суде ООН. Международный суд ООН 1 декабря обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной, до вынесения решения по существу дела.
https://ria.ru/20240404/essekibo-1937742527.html
https://ria.ru/20240423/maduro-1941667009.html
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в мире, гайана, венесуэла, сша, николас мадуро, дельси родригес, оон, центральное разведывательное управление (цру), содружество наций
В мире, Гайана, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дельси Родригес, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Содружество наций
Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро

Мадуро: США готовят Гайану против Венесуэлы так же, как Украину против России

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Размещение военных и разведывательных баз США на территории Гайаны - это подготовка к конфликту, как это было в случае Украины, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
«
"Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования. В своё время будут предъявлены свидетельства, они уже есть. Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану. Недооценивая нас. Они не знают, на что мы способны перед лицом угроз", - сказал Мадуро, видеозапись его заявления опубликовала в своем блоге вице-президент Дельси Родригес.
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо
4 апреля, 07:05
Родригес в апреле в составе правительственной делегации представила перед Международным судом ООН в Гааге документацию, подтверждающую "неотъемлемое право" Венесуэлы на спорную территорию Эссекибо в ответ на иск Гайаны и заявила, что Гайана и США готовят нападение против Каракаса.
На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.
Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной ассамблее ООН, Совете безопасности или сейчас - в международном суде ООН.
Международный суд ООН 1 декабря обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной, до вынесения решения по существу дела.
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23 апреля, 06:08
 
В миреГайанаВенесуэлаСШАНиколас МадуроДельси РодригесООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Содружество наций
 
 
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