Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро
Мадуро: США готовят Гайану против Венесуэлы так же, как Украину против России
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо. Архивное фото
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Размещение военных и разведывательных баз США на территории Гайаны - это подготовка к конфликту, как это было в случае Украины, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
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"Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования. В своё время будут предъявлены свидетельства, они уже есть. Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану. Недооценивая нас. Они не знают, на что мы способны перед лицом угроз", - сказал Мадуро, видеозапись его заявления опубликовала в своем блоге вице-президент Дельси Родригес.
На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.
Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной ассамблее ООН, Совете безопасности или сейчас - в международном суде ООН.
Международный суд ООН 1 декабря обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной, до вынесения решения по существу дела.
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