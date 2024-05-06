https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944251473.html

Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России

Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России - РИА Новости, 06.05.2024

Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России

Объявление Россией о начале ядерных учений — это предупреждение всем странам НАТО, которые отправляют оружие Украине, заявил в эфире французского LCI эксперт по РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:44

2024-05-06T20:44

2024-05-06T20:44

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объявление Россией о начале ядерных учений — это предупреждение всем странам НАТО, которые отправляют оружие Украине, заявил в эфире французского LCI эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик."(Ядерными учениями Владимир Путин. — Прим. ред.) предупреждает Эммануэля Макрона, но у него длинный список, <…> куда входит и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, украинский президент Владимир Зеленский. То есть учения адресованы всей контактной группе "Рамштайн", иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами", — полагает аналитик.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.

https://ria.ru/20240506/otvet-1944242415.html

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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон, кайя каллас, нато, вооруженные силы украины