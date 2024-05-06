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Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России - РИА Новости, 06.05.2024
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20:44 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944251473.html
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России - РИА Новости, 06.05.2024
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России
Объявление Россией о начале ядерных учений — это предупреждение всем странам НАТО, которые отправляют оружие Украине, заявил в эфире французского LCI эксперт по РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:44
2024-05-06T20:44
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объявление Россией о начале ядерных учений — это предупреждение всем странам НАТО, которые отправляют оружие Украине, заявил в эфире французского LCI эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик."(Ядерными учениями Владимир Путин. — Прим. ред.) предупреждает Эммануэля Макрона, но у него длинный список, &lt;…&gt; куда входит и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, украинский президент Владимир Зеленский. То есть учения адресованы всей контактной группе "Рамштайн", иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами", — полагает аналитик.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
https://ria.ru/20240506/otvet-1944242415.html
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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон, кайя каллас, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Кайя Каллас, НАТО, Вооруженные силы Украины
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России

Эксперт Фенуик: ядерными учениями Путин предупреждает западных союзников Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРакетные комплексы "Тополь-М"
Ракетные комплексы Тополь-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ракетные комплексы "Тополь-М". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объявление Россией о начале ядерных учений — это предупреждение всем странам НАТО, которые отправляют оружие Украине, заявил в эфире французского LCI эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик.
"(Ядерными учениями Владимир Путин. — Прим. ред.) предупреждает Эммануэля Макрона, но у него длинный список, <…> куда входит и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, украинский президент Владимир Зеленский. То есть учения адресованы всей контактной группе "Рамштайн", иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами", — полагает аналитик.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия готовится ответить. В Британии оценили жесткое предупреждение Москвы
Вчера, 19:34
На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям
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В миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронКайя КалласНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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