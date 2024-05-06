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ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений - РИА Новости, 06.05.2024
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19:59 06.05.2024 (обновлено: 20:09 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/eskalatsiya-1944246237.html
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений - РИА Новости, 06.05.2024
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:59
2024-05-06T20:09
россия
стефан дюжаррик
оон
безопасность
ядерное оружие
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями. "Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время (о теме применения ядерного оружия – ред.). Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями", - сказал Дюжаррик. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
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россия, стефан дюжаррик, оон, безопасность, ядерное оружие
Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Безопасность, Ядерное оружие
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений

ООН после объявления РФ об учениях призвала избегать шагов, чреватых эскалацией

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями.
"Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время (о теме применения ядерного оружия – ред.). Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями", - сказал Дюжаррик.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям
Вчера, 17:34
 
РоссияСтефан ДюжаррикООНБезопасностьЯдерное оружие
 
 
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