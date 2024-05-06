https://ria.ru/20240506/eskalatsiya-1944246237.html
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений - РИА Новости, 06.05.2024
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:59
2024-05-06T19:59
2024-05-06T20:09
россия
стефан дюжаррик
оон
безопасность
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями. "Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время (о теме применения ядерного оружия – ред.). Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями", - сказал Дюжаррик. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944219460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стефан дюжаррик, оон, безопасность, ядерное оружие
Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Безопасность, Ядерное оружие
ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений
ООН после объявления РФ об учениях призвала избегать шагов, чреватых эскалацией
ООН, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями.
"Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время (о теме применения ядерного оружия – ред.). Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями", - сказал Дюжаррик.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО
с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.