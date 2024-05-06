https://ria.ru/20240506/eskalatsiya-1944246237.html

ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений

ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений - РИА Новости, 06.05.2024

ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:59

2024-05-06T19:59

2024-05-06T20:09

россия

стефан дюжаррик

оон

безопасность

ядерное оружие

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ООН, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями. "Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время (о теме применения ядерного оружия – ред.). Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями", - сказал Дюжаррик. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944219460.html

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Кирилл Волков

россия, стефан дюжаррик, оон, безопасность, ядерное оружие