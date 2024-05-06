https://ria.ru/20240506/ebola-1944249613.html

СМИ: в Китае вирус Эбола подвергли мутации и изучают его на хомяках

СМИ: в Китае вирус Эбола подвергли мутации и изучают его на хомяках - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ: в Китае вирус Эбола подвергли мутации и изучают его на хомяках

Китайские ученые создали в лаборатории мутировавший вирус Эбола и изучают его распространение и возможности лечения на хомяках, сообщает газета Daily Mail со... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:28

2024-05-06T20:28

2024-05-06T20:35

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Китайские ученые создали в лаборатории мутировавший вирус Эбола и изучают его распространение и возможности лечения на хомяках, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на исследование ученых. "Китайские ученые создали в лаборатории вирус из частей Эболы... Исследование показало, что инфицированные хомяки могут стать достойной моделью для изучения распространения и лечения Эболы в будущем", - говорится в сообщении.Как отмечается, команда исследователей Хэбэйского медицинского университета в Китае использовала инфекционную болезнь домашнего скота и добавила белок, обнаруженный в Эболе, позволяющий вирусу инфицировать клетки и распространяться по всему организму. В ходе исследования было обнаружено, что активнее всего вирус "накапливался в печени хомяков", а самые низкие показатели наблюдались в мозге, "Команда пришла к выводу, что у инфицированных хомяков наблюдалось быстрое появление симптомов, инфаркт печени, системная инфекция и развивались тяжёлые системные заболевания, аналогичные тем, которые наблюдаются у людей, больных Эболой", - сообщает газета. Согласно газете, ученые также пришли к выводу, что такое исследование на хомяках может сыграть роль в изучении заболеваний зрительного нерва, вызванных вирусом Эбола. "У группы хомяков, получивших смертельную инъекцию, развились тяжелые системные заболевания, аналогичные тем, которые наблюдаются у людей, больных Эболой, включая полиорганную недостаточность. Один особенно ужасный симптом заключался в том, что у инфицированных хомяков в глазах появлялись выделения, которые ухудшали зрение и покрывали поверхность глаз струпьями", - добавляет газета.

https://ria.ru/20230624/ebola-1880122316.html

https://ria.ru/20240418/ebola-1940765723.html

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китай, судан, заире