Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
17:09 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/biznes-inkubator-1944208342.html
Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае
Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае - РИА Новости, 06.05.2024
Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае
Предприниматель Алексей Младов стал резидентом краевого бизнес-инкубатора, открыв там детскую школу программирования, теперь он планирует развивать... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:09
2024-05-06T17:09
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944208452_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c31613321dfe08791db4acf8f00ea784.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предприниматель Алексей Младов стал резидентом краевого бизнес-инкубатора, открыв там детскую школу программирования, теперь он планирует развивать дополнительные направления, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Младов стал резидентом бизнес-инкубатора в январе 2023 года, тогда он еще был студентом IT-факультета Комсомольского технического университета. "Я открыл школу программирования для детей "Хокаге", где школьников от 10 до 17 лет обучают мастерству кодирования. Начинали с одной группы с двумя учениками, но за первый год работы удалось существенно расширить свои возможности: число учеников возросло до 20, выросло и число групп. Мы выпустили свое учебное пособие, расширили список оказываемых услуг", - сказал Младов, его слова приводит пресс-служба. Также школа смогла приобрести необходимую современную технику благодаря выигранному гранту от Росмолодежи в 500 тысяч рублей. В ближайшее время предприниматель планирует развить дополнительное направление услуг на период летних каникул: открыть краткосрочные курсы по популярным направлениям компьютерных технологий для взрослых и детей. В перспективе – создание программного комплекса для автоматизации задач по администрированию процесса обучения в школе программирования. Краевой бизнес-инкубатор создан для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. Ставка аренды за первый год составляет 40% от рыночной стоимости аренды, а на второй и третий годы – 60 и 80%.
https://ria.ru/20240506/kontrakty-1944200046.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944208452_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_64dc6ff36dc681621b3501c8c997e8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край

Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае

© iStock.com / skynesherШкольники занимаются за компьютерами во время урока
Школьники занимаются за компьютерами во время урока - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / skynesher
Школьники занимаются за компьютерами во время урока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предприниматель Алексей Младов стал резидентом краевого бизнес-инкубатора, открыв там детскую школу программирования, теперь он планирует развивать дополнительные направления, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Младов стал резидентом бизнес-инкубатора в январе 2023 года, тогда он еще был студентом IT-факультета Комсомольского технического университета.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Более 30 экспортных контрактов заключили бизнесмены благодаря Подмосковью
Вчера, 16:44
"Я открыл школу программирования для детей "Хокаге", где школьников от 10 до 17 лет обучают мастерству кодирования. Начинали с одной группы с двумя учениками, но за первый год работы удалось существенно расширить свои возможности: число учеников возросло до 20, выросло и число групп. Мы выпустили свое учебное пособие, расширили список оказываемых услуг", - сказал Младов, его слова приводит пресс-служба.
Также школа смогла приобрести необходимую современную технику благодаря выигранному гранту от Росмолодежи в 500 тысяч рублей.
В ближайшее время предприниматель планирует развить дополнительное направление услуг на период летних каникул: открыть краткосрочные курсы по популярным направлениям компьютерных технологий для взрослых и детей. В перспективе – создание программного комплекса для автоматизации задач по администрированию процесса обучения в школе программирования.
Краевой бизнес-инкубатор создан для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. Ставка аренды за первый год составляет 40% от рыночной стоимости аренды, а на второй и третий годы – 60 и 80%.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала