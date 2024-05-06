https://ria.ru/20240506/biznes-inkubator-1944208342.html

Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае

Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае - РИА Новости, 06.05.2024

Бизнес-инкубатор помог развить школу программирования в Хабаровском крае

Предприниматель Алексей Младов стал резидентом краевого бизнес-инкубатора, открыв там детскую школу программирования, теперь он планирует развивать... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:09

2024-05-06T17:09

2024-05-06T17:09

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предприниматель Алексей Младов стал резидентом краевого бизнес-инкубатора, открыв там детскую школу программирования, теперь он планирует развивать дополнительные направления, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Младов стал резидентом бизнес-инкубатора в январе 2023 года, тогда он еще был студентом IT-факультета Комсомольского технического университета. "Я открыл школу программирования для детей "Хокаге", где школьников от 10 до 17 лет обучают мастерству кодирования. Начинали с одной группы с двумя учениками, но за первый год работы удалось существенно расширить свои возможности: число учеников возросло до 20, выросло и число групп. Мы выпустили свое учебное пособие, расширили список оказываемых услуг", - сказал Младов, его слова приводит пресс-служба. Также школа смогла приобрести необходимую современную технику благодаря выигранному гранту от Росмолодежи в 500 тысяч рублей. В ближайшее время предприниматель планирует развить дополнительное направление услуг на период летних каникул: открыть краткосрочные курсы по популярным направлениям компьютерных технологий для взрослых и детей. В перспективе – создание программного комплекса для автоматизации задач по администрированию процесса обучения в школе программирования. Краевой бизнес-инкубатор создан для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. Ставка аренды за первый год составляет 40% от рыночной стоимости аренды, а на второй и третий годы – 60 и 80%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край