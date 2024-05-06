https://ria.ru/20240506/bia-technologies-1944228891.html

BIA Technologies подвела итоги "Школы тестировщиков"

BIA Technologies подвела итоги "Школы тестировщиков" - РИА Новости, 06.05.2024

BIA Technologies подвела итоги "Школы тестировщиков"

erid: F7NfYUJCUneLrWoKgPBe РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:25

2024-05-06T18:25

2024-05-06T18:25

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erid: F7NfYUJCUneLrWoKgPBe МОСКВА, 6 мая – пресс-служба BIA-Technologies. В этом году по результатам обучения сертификаты о прохождении курса получили 35 выпускников, а 16 из них теперь работают в компании. Отбор учащихся на третий поток "Школы тестировщиков" начался в декабре 2023 года – заявку мог подать любой желающий, было почти 700 регистраций. Затем кураторы по результатам проверочного задания отобрали 200 лучших претендентов и предоставили доступ к теоретическому блоку по основам тестирования и нюансам работы с 1С. После каждого модуля обучения участники проходили проверку знаний: на последний этап по автоматизации прошло 48 человек. "С каждым новым потоком "Школы тестировщиков" наша заинтересованность в ней только растет. В этом году мы расширили рабочую группу до 20 человек, чтобы как можно больше претендентов смогли проявить себя и освоить новую профессию. Мы постоянно анализируем и улучшаем предыдущий опыт: расширяем блоки теории и инструкции, добавляем новые видеоматериалы по основным проблемам и ошибкам, совершенствуем тесты и отборочные задания. И, судя по отзывам участников, эти усилия приносят заметный результат", — сообщила директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies Юлия Полякова. Уникальность программы заключается не только в обучении тестированию 1С, но и в том, что BIA Technologies акцентирует внимание на практике. Многие профессиональные курсы делают упор на теорию. В результате выпускникам приходится искать дополнительные источники для получения практического опыта, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Курс BIA Technologies готовит участников к реальным бизнес-задачам, с которыми им предстоит столкнуться на рабочем месте. "Школа тестировщиков" — это бесплатный образовательный проект, который помогает всем желающим освоить новую профессию и получить работу в крупной российской ИТ-компании. Впервые он был запущен в октябре 2021 года. За три прошедших потока было подано свыше 1,5 тысячи заявок, а обучение прошли 600 человек со всей России. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы