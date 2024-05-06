https://ria.ru/20240506/belgorod-1944175670.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:45

2024-05-06T15:45

2024-05-06T16:26

белгород

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240506/minzdrav-1944082850.html

белгород

белгородский район

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Дарья Буймова

белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков