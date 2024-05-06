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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.05.2024
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15:45 06.05.2024 (обновлено: 16:26 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/belgorod-1944175670.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:45
2024-05-06T16:26
белгород
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков.
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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

© iStock.com / LauresВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / Laures
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков.
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БелгородБелгородский районБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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