https://ria.ru/20240506/bayden-1944244096.html

Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха

Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха - РИА Новости, 06.05.2024

Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха

Президент США Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне активизации подготовки к вторжению в город Рафах на юге сектора... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:43

2024-05-06T19:43

2024-05-06T19:43

в мире

рафах (провинция)

сша

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259612_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_0e9efd98b2999c2200ed9fb0e8c92051.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне активизации подготовки к вторжению в город Рафах на юге сектора Газа, сообщил журналистский пул Белого дома. "Президент Байден переговорил сегодня с премьер-министром Нетаньяху", - говорится в сообщении. Белый дом планирует в ближайшее время обнародовать детали разговора, который состоялся вскоре после того, как израильские военные начали разбрасывать листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Американская администрация возражает против ввода израильских войск в Рафах, который стал основным центром размещения беженцев с остальной части палестинского анклава, и призывает продолжать работу над договоренностями о паузе в боевых действиях и освобождении заложников-израильтян.

https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html

рафах (провинция)

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафах (провинция), сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году