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Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха - РИА Новости, 06.05.2024
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19:43 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/bayden-1944244096.html
Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха
Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха - РИА Новости, 06.05.2024
Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха
Президент США Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне активизации подготовки к вторжению в город Рафах на юге сектора... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:43
2024-05-06T19:43
в мире
рафах (провинция)
сша
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне активизации подготовки к вторжению в город Рафах на юге сектора Газа, сообщил журналистский пул Белого дома. "Президент Байден переговорил сегодня с премьер-министром Нетаньяху", - говорится в сообщении. Белый дом планирует в ближайшее время обнародовать детали разговора, который состоялся вскоре после того, как израильские военные начали разбрасывать листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией. Американская администрация возражает против ввода израильских войск в Рафах, который стал основным центром размещения беженцев с остальной части палестинского анклава, и призывает продолжать работу над договоренностями о паузе в боевых действиях и освобождении заложников-израильтян.
https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html
рафах (провинция)
сша
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в мире, рафах (провинция), сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), США, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден переговорил с Нетаньяху на фоне роста напряженности вокруг Рафаха

Белый дом: Байден переговорил с Нетаньяху на фоне подготовки к вторжению в Рафах

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне активизации подготовки к вторжению в город Рафах на юге сектора Газа, сообщил журналистский пул Белого дома.
«
"Президент Байден переговорил сегодня с премьер-министром Нетаньяху", - говорится в сообщении.
Белый дом планирует в ближайшее время обнародовать детали разговора, который состоялся вскоре после того, как израильские военные начали разбрасывать листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой наземной операцией.
Американская администрация возражает против ввода израильских войск в Рафах, который стал основным центром размещения беженцев с остальной части палестинского анклава, и призывает продолжать работу над договоренностями о паузе в боевых действиях и освобождении заложников-израильтян.
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В миреРафах (провинция)СШАИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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