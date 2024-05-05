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В Ингушетии произошло второе за день землетрясение - РИА Новости, 05.05.2024
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15:40 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/zemletryasenie-1943986524.html
В Ингушетии произошло второе за день землетрясение
В Ингушетии произошло второе за день землетрясение - РИА Новости, 05.05.2024
В Ингушетии произошло второе за день землетрясение
Второе за день землетрясение произошло в воскресенье в Сунженском районе Ингушетии, его магнитуда составила 3,6, жертв и разрушений нет, сообщает региональное... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:40
2024-05-05T15:40
происшествия
сунженский район
россия
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Второе за день землетрясение произошло в воскресенье в Сунженском районе Ингушетии, его магнитуда составила 3,6, жертв и разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 14.04 мск в воскресенье поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ "Научно-исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", что в Республике Ингушетия (эпицентр) Сунженский район, произошло сейсмособытие на глубине 9 километров магнитудой 3,6. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается", - говорится в сообщении. Магнитуду землетрясения ведомство не уточняет. "Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - отмечает МЧС. Утром в воскресенье ведомство сообщало, что в 09.29 мск на территории Сунженского района произошло сейсмособытие на глубине 12 километров магнитудой на поверхности 2,6. В результате разрушений также не было, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240501/zemletryasenie-1943237688.html
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сунженский район
россия
республика ингушетия
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происшествия, сунженский район, россия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Сунженский район, Россия, Республика Ингушетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
В Ингушетии произошло второе за день землетрясение

В Ингушетии произошло второе за день землетрясение магнитудой 3,6

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Второе за день землетрясение произошло в воскресенье в Сунженском районе Ингушетии, его магнитуда составила 3,6, жертв и разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
«
"В 14.04 мск в воскресенье поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ "Научно-исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", что в Республике Ингушетия (эпицентр) Сунженский район, произошло сейсмособытие на глубине 9 километров магнитудой 3,6. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается", - говорится в сообщении.
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Магнитуду землетрясения ведомство не уточняет.
«
"Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - отмечает МЧС.
Утром в воскресенье ведомство сообщало, что в 09.29 мск на территории Сунженского района произошло сейсмособытие на глубине 12 километров магнитудой на поверхности 2,6. В результате разрушений также не было, никто не пострадал.
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ПроисшествияСунженский районРоссияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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