https://ria.ru/20240505/zemletryasenie-1943986524.html

В Ингушетии произошло второе за день землетрясение

В Ингушетии произошло второе за день землетрясение - РИА Новости, 05.05.2024

В Ингушетии произошло второе за день землетрясение

Второе за день землетрясение произошло в воскресенье в Сунженском районе Ингушетии, его магнитуда составила 3,6, жертв и разрушений нет, сообщает региональное... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:40

2024-05-05T15:40

2024-05-05T15:40

происшествия

сунженский район

россия

республика ингушетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Второе за день землетрясение произошло в воскресенье в Сунженском районе Ингушетии, его магнитуда составила 3,6, жертв и разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 14.04 мск в воскресенье поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ "Научно-исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", что в Республике Ингушетия (эпицентр) Сунженский район, произошло сейсмособытие на глубине 9 километров магнитудой 3,6. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается", - говорится в сообщении. Магнитуду землетрясения ведомство не уточняет. "Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - отмечает МЧС. Утром в воскресенье ведомство сообщало, что в 09.29 мск на территории Сунженского района произошло сейсмособытие на глубине 12 километров магнитудой на поверхности 2,6. В результате разрушений также не было, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240501/zemletryasenie-1943237688.html

https://ria.ru/20240330/zemletryaseniya-1936862597.html

сунженский район

россия

республика ингушетия

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происшествия, сунженский район, россия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук