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"Думаете, русские позволят?" В США раскрыли сценарий вторжения на Украину
"Думаете, русские позволят?" В США раскрыли сценарий вторжения на Украину - РИА Новости, 05.05.2024
"Думаете, русские позволят?" В США раскрыли сценарий вторжения на Украину
Для интервенции на Украину США потребовалась бы большая армия и несколько месяцев серьезных приготовлений, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:58
2024-05-05T17:58
2024-05-05T17:58
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Для интервенции на Украину США потребовалась бы большая армия и несколько месяцев серьезных приготовлений, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Чтобы Соединенные Штаты могли вмешаться каким-нибудь способом в конфликт на Украине, <…> потребуется пять-семь месяцев на наращивание развертываемых сил США в Германии и Румынии. Вы думаете, что русские будут просто так сидеть и смотреть, как американцы собирают шестисот-семисоттысячную армию?" — спросил эксперт.По его словам, Штаты сейчас не в состоянии организовать такую масштабную военную акцию, поскольку общая численность их армии, разбросанной по всей планете, составляет около 420-450 тысяч военнослужащих. Если Вашингтон решит вторгнуться на Украину, это означает, что он должен отозвать своих солдат из Латинской Америки, Африки и других регионов, напомнил аналитик.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжающиеся заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Он подчеркнул, что нагнетание напряженности в официальных заявлениях вызывает обеспокоенность.
https://ria.ru/20240505/udary-1943991563.html
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в мире, украина, сша, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
В мире, Украина, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
"Думаете, русские позволят?" В США раскрыли сценарий вторжения на Украину
Экс-агент ЦРУ: для вторжения на Украину США нужно развернуть 700-тысячную армию