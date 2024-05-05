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Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 06.05.2024
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра
Жителей и гостей города попросили быть внимательными на улицах в воскресенье из-за сильного порывистого ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T11:40
2024-05-05T11:40
2024-05-06T14:06
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жителей и гостей города попросили быть внимательными на улицах в воскресенье из-за сильного порывистого ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Уточняется, что в воскресенье в столице сохранится сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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