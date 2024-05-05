https://ria.ru/20240505/veter-1944138032.html

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра - РИА Новости, 06.05.2024

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра

Жителей и гостей города попросили быть внимательными на улицах в воскресенье из-за сильного порывистого ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T11:40

2024-05-05T11:40

2024-05-06T14:06

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жителей и гостей города попросили быть внимательными на улицах в воскресенье из-за сильного порывистого ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Уточняется, что в воскресенье в столице сохранится сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, погода