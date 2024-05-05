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Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива
Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива - РИА Новости, 05.05.2024
Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива
Российские военные поразили украинские цеха по производству ракетного топлива, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:24
2024-05-05T13:24
2024-05-05T13:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные поразили украинские цеха по производству ракетного топлива, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива
Минобороны: ВС России поразили украинские цеха по производству ракетного топлива