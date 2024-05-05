https://ria.ru/20240505/tsekha-1943967241.html

Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива

Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива - РИА Новости, 05.05.2024

Российские ВС поразили украинские цеха по производству ракетного топлива

Российские военные поразили украинские цеха по производству ракетного топлива, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:24

2024-05-05T13:24

2024-05-05T13:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные поразили украинские цеха по производству ракетного топлива, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240505/priznanie-1943955737.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность