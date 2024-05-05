https://ria.ru/20240505/puteshestviya-1942051030.html

Попробуй заплати. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои

Попробуй заплати. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои - РИА Новости, 05.05.2024

Попробуй заплати. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои

Угроза санкций за обслуживание карт российской платежной системы "Мир" вынудила банки некоторых стран отказаться от сотрудничества. Для туристов вновь актуальна РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:10

2024-05-05T21:10

2024-05-05T21:16

туризм

туризм

проблемы - туризм

узбекистан

армения

турция

акылбек жапаров

банки

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МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. Угроза санкций за обслуживание карт российской платежной системы "Мир" вынудила банки некоторых стран отказаться от сотрудничества. Для туристов вновь актуальна задача обзавестись зарубежным "пластиком". Где это сделать, какие направления для таких поездок сейчас востребованы и сколько стоит путешествие — в материале РИА Новости.Опасный "Мир"Из-за риска вторичных санкций в конце прошлого года у российских граждан и юрлиц возникли проблемы с турецкими банками. Ужесточились требования для открытия счетов, разрывались корреспондентские отношения, приостанавливали обработку платежей без формального аннулирования договора, вспоминает гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.В феврале Минфин США включил в санкционный список компанию НСПК — оператора "Мира". Для иностранных кредитных учреждений обслуживание российских карт стало опасным.После этого в некоторых банках Турции, Узбекистана, Казахстана для россиян, желающих открыть счет, увеличился пакет необходимых документов, понадобилось получать местный ИНН, говорит Котляр. И удаленно "пластик" уже не оформляли.Минус Армения и КиргизияВесной от "Мира" отказались в Ереване. Правда, армянский ВТБ как дочерний российского ПАО ВТБ продолжает сотрудничество, уточнили финансисты.В апреле временно прекратили обслуживать российский "пластик" киргизские банки. Причина — предостережения латвийской компании, собственника программного обеспечения, сообщил на заседании парламента премьер-министр Акылбек Жапаров."К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. В письме от нее сообщается, что в случае неприостановления работы с картой "Мир" она отключит процессинговый центр", — пояснил он.Сейчас российскими картами можно воспользоваться в Абхазии, Армении (частично), Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и на Кубе.В Иране готовят пилотный проект, уже прорабатывают технические детали. Запустят до конца лета.Тур за картой"Карточные туры по-прежнему востребованы. И не только туристами, но и бизнесменами, студентами, удаленщиками, работающими на иностранные компании, клиентами зарубежных интернет-магазинов", — уточнили в пресс-службе "Русского экспресса".Самые популярные направления для этого — Узбекистан и Киргизия. Поездка – от трех дней, стоимость — от 60 тысяч рублей. В эту сумму входит авиабилет, трансфер, отель, страховка и сопровождение принимающей стороны. "Туриста забирают на машине из гостиницы, возят по всем инстанциям оформлять документы, потом — в банк".Можно попросить туркомпании помочь на месте. Отдельно такая услуга обойдется примерно в 130 долларов.Разумеется, нужен загранпаспорт.В Узбекистане получают карты Капиталбанка, в Киргизии — "Коммерческого банка Кыргызстан". Их "пластик" пополняется по номеру телефона через Сбербанк."Узбекистан чуть удобнее, поскольку туда из России летает больше самолетов и билеты дешевле", — отметили в "Русском экспрессе".Услуги по запросуНо пик "карточных" туров уже миновал. "У нас в ассортименте нет таких, просто принимающие партнеры в Армении, Турции и других странах готовы предоставить соответствующие услуги", — говорят в Space Travel.Оформлять местный ИНН приходится и в Узбекистане, и в Турции, и на Ближнем Востоке, предупреждают в "Интуристе". Можно получить банковскую карту на Шри-Ланке, но есть проблемы с ее пополнением из России.Проще всего за рубежом организованным туристам. Они вносят депозит на счет туроператора и расплачиваются за покупки и услуги. Остаток потом забирают.Ну и без наличных теперь за границу не ездят.

https://ria.ru/20231222/banki-1917469681.html

https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html

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https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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