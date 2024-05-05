https://ria.ru/20240505/postradavshie-1943999543.html

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло - РИА Новости, 05.05.2024

Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло

Число пострадавших при взрыве в Белгороде в субботу увеличилось до семи человек, кроме пяти взрослых пострадали два ребёнка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:38

2024-05-05T17:38

2024-05-05T17:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Белгороде в субботу увеличилось до семи человек, кроме пяти взрослых пострадали два ребёнка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Белгороде в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей. Девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов, еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в городской больнице №2", - написал Гладков. По словам главы области, в Белгородском районе села Красный Хутор, Щетиновка, Вергилевка, Нечаевка, Николаевка, Устинка, Бочковка, Малиновка, Журавлевка, Петровка и Черемошное были атакованы украинскими беспилотниками в сумме более 20 раз. Кроме того, по селам Журавлевка и Устинка было выпущено 14 снарядов из артиллерии, уточнил губернатор. В Валуйском округе село Новопетровка атаковано с помощью трёх дронов. В Волоконовском районе, как отметил глава региона, по хутору Старый выпущено 7 минометных снарядов. В хуторе Плотвянка с дрона сброшено два взрывных устройства. "В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка по инфраструктурному объекту связи с БПЛА сброшено три взрывных устройства… В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено три минометных снаряда. Также на окраине Колотиловки сдетонировал FPV-дрон. На окраине села Вязовое с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - подчеркнул Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 мая. По шести районам было выпущено 29 снарядов, также зафиксированы атаки 50 украинских беспилотников, включая сброс 18 взрывных устройств с дронов. Глава региона в субботу сообщал, что при взрыве в Белгороде пострадали пять человек, в сводке он добавил, что ранено еще двое детей. Повреждения зафиксированы в 44 частных домах, 15 автомобилях и трех объектах связи. В Шебекинском округе село Муром подверглось атаке с помощью десяти FPV-дронов. По селу Терезовка выпущено пять минометных снарядов. В селе Зиборовка в результате атаки двух FPV-дронов повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи, ещё один FPV-дрон был сбит силами территориальной самообороны, добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html

https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html

https://ria.ru/20240505/naemniki-1943924314.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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