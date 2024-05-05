Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло
Гладков: число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до семи
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в Белгороде в субботу увеличилось до семи человек, кроме пяти взрослых пострадали два ребёнка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"В городе Белгороде в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей. Девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов, еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в городской больнице №2", - написал Гладков.
По словам главы области, в Белгородском районе села Красный Хутор, Щетиновка, Вергилевка, Нечаевка, Николаевка, Устинка, Бочковка, Малиновка, Журавлевка, Петровка и Черемошное были атакованы украинскими беспилотниками в сумме более 20 раз. Кроме того, по селам Журавлевка и Устинка было выпущено 14 снарядов из артиллерии, уточнил губернатор.
В Валуйском округе село Новопетровка атаковано с помощью трёх дронов. В Волоконовском районе, как отметил глава региона, по хутору Старый выпущено 7 минометных снарядов. В хуторе Плотвянка с дрона сброшено два взрывных устройства.
"В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка по инфраструктурному объекту связи с БПЛА сброшено три взрывных устройства… В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено три минометных снаряда. Также на окраине Колотиловки сдетонировал FPV-дрон. На окраине села Вязовое с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - подчеркнул Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 мая. По шести районам было выпущено 29 снарядов, также зафиксированы атаки 50 украинских беспилотников, включая сброс 18 взрывных устройств с дронов. Глава региона в субботу сообщал, что при взрыве в Белгороде пострадали пять человек, в сводке он добавил, что ранено еще двое детей. Повреждения зафиксированы в 44 частных домах, 15 автомобилях и трех объектах связи.
В Шебекинском округе село Муром подверглось атаке с помощью десяти FPV-дронов. По селу Терезовка выпущено пять минометных снарядов. В селе Зиборовка в результате атаки двух FPV-дронов повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи, ещё один FPV-дрон был сбит силами территориальной самообороны, добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.