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Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая - РИА Новости, 05.05.2024
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15:17 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/poseschenie-1943982169.html
Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая
Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая - РИА Новости, 05.05.2024
Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая
Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая из-за подхода циклона, который принесет сильные дожди. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:17
2024-05-05T15:17
владивосток
японское море
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая из-за подхода циклона, который принесет сильные дожди. "Отсутствие ребенка в муниципальных школах Владивостока в понедельник, 6 мая, не будет считаться прогулом. Такое решение принято из-за сильного дождя, который ожидается предстоящей ночью в краевом центре. При этом все муниципальные школы Владивостока 6 мая будут работать в штатном режиме", - сообщает мэрия. По прогнозам синоптиков, во Владивостоке ожидается до 50 миллиметров осадков менее чем за 12 часов. Все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря. Утром и днем 6 мая, ночью 7 мая в южной половине Приморского края ожидаются сильные дожди, на юге края - локальные очень сильные дожди. На юге и юго-востоке края может выпасть до месячной нормы осадков. На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром со скоростью 18-23 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду. На реках южных и юго-восточных районов ожидаются локальные дождевые паводки.
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владивосток, японское море, приморский край
Владивосток, Японское море, Приморский край
Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая

Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая из-за циклона

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая из-за подхода циклона, который принесет сильные дожди.
«
"Отсутствие ребенка в муниципальных школах Владивостока в понедельник, 6 мая, не будет считаться прогулом. Такое решение принято из-за сильного дождя, который ожидается предстоящей ночью в краевом центре. При этом все муниципальные школы Владивостока 6 мая будут работать в штатном режиме", - сообщает мэрия.
По прогнозам синоптиков, во Владивостоке ожидается до 50 миллиметров осадков менее чем за 12 часов. Все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря. Утром и днем 6 мая, ночью 7 мая в южной половине Приморского края ожидаются сильные дожди, на юге края - локальные очень сильные дожди. На юге и юго-востоке края может выпасть до месячной нормы осадков. На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром со скоростью 18-23 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду. На реках южных и юго-восточных районов ожидаются локальные дождевые паводки.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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