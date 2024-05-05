Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 05.05.2024 (обновлено: 17:50 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pogoda-1943997958.html
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник
Во вторник в Москве выпадет до 30% от всего майского лимита дождей, ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:21
2024-05-05T17:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940902811_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0537a64537d0ed08bbc50b32c08f2477.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Во вторник в Москве выпадет до 30% от всего майского лимита дождей, ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в начале следующей недели регион окажется в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием сухой погоды и просветами в облаках. Ночью в понедельник в Москве посвежеет до плюс одного - трех градусов, в Подмосковье - до минус двух - плюс трех, днем будет плюс 7-12. "К исходу суток погода начнет стремительно портиться… Достанется во вторник Москве и Подмосковью. В осадкомер столицы попадет до 18 миллиметров, а это 30% от всего майского лимита дождей, на юге области - до 20-25 миллиметров", - написал Тишковец. Он добавил, что по мере продвижения циклона в широтном направлении в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до плюс одного-трех градусов, по области - до минус одного градуса на севере и до плюс четырех - на юге. "К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на один километр и менее (местами до 200-400 метров), днем в столице всего плюс три-пять (градусов - ред.), в Подмосковье плюс один-шесть (градусов - ред.). По всей видимости, местами земля слегка "побелеет" - ее может припорошить символической временной снежной порошей (0,2-0,3 сантиметра)", - написал специалист.Тишковец уточнил, что в среду погода в Москве начнет налаживаться, ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать "в разном агрегатном состоянии"."В сумерках столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, в дневные часы всего плюс два-семь (градусов - ред.). В темное время суток временный снежный покров кое-где может достигать 0,6-1,7 сантиметра, на дорогах скользко - возможна гололедица", - уточнил синоптик.
https://ria.ru/20240505/pogoda-1943940326.html
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940902811_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_18102c0046a727c9ec91b98344841f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник

Синоптик Тишковец: во вторник в Москве выпадет до 30% от майского лимита дождей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сильный дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Во вторник в Москве выпадет до 30% от всего майского лимита дождей, ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в начале следующей недели регион окажется в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием сухой погоды и просветами в облаках. Ночью в понедельник в Москве посвежеет до плюс одного - трех градусов, в Подмосковье - до минус двух - плюс трех, днем будет плюс 7-12.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе
Вчера, 09:11
"К исходу суток погода начнет стремительно портиться… Достанется во вторник Москве и Подмосковью. В осадкомер столицы попадет до 18 миллиметров, а это 30% от всего майского лимита дождей, на юге области - до 20-25 миллиметров", - написал Тишковец.
Он добавил, что по мере продвижения циклона в широтном направлении в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до плюс одного-трех градусов, по области - до минус одного градуса на севере и до плюс четырех - на юге.
"К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на один километр и менее (местами до 200-400 метров), днем в столице всего плюс три-пять (градусов - ред.), в Подмосковье плюс один-шесть (градусов - ред.). По всей видимости, местами земля слегка "побелеет" - ее может припорошить символической временной снежной порошей (0,2-0,3 сантиметра)", - написал специалист.
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Вчера, 17:49
Тишковец уточнил, что в среду погода в Москве начнет налаживаться, ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать "в разном агрегатном состоянии".
"В сумерках столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, в дневные часы всего плюс два-семь (градусов - ред.). В темное время суток временный снежный покров кое-где может достигать 0,6-1,7 сантиметра, на дорогах скользко - возможна гололедица", - уточнил синоптик.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала