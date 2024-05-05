https://ria.ru/20240505/pogoda-1943997958.html
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник
Во вторник в Москве выпадет до 30% от всего майского лимита дождей, ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:21
2024-05-05T17:21
2024-05-05T17:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Во вторник в Москве выпадет до 30% от всего майского лимита дождей, ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в начале следующей недели регион окажется в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием сухой погоды и просветами в облаках. Ночью в понедельник в Москве посвежеет до плюс одного - трех градусов, в Подмосковье - до минус двух - плюс трех, днем будет плюс 7-12. "К исходу суток погода начнет стремительно портиться… Достанется во вторник Москве и Подмосковью. В осадкомер столицы попадет до 18 миллиметров, а это 30% от всего майского лимита дождей, на юге области - до 20-25 миллиметров", - написал Тишковец. Он добавил, что по мере продвижения циклона в широтном направлении в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до плюс одного-трех градусов, по области - до минус одного градуса на севере и до плюс четырех - на юге. "К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на один километр и менее (местами до 200-400 метров), днем в столице всего плюс три-пять (градусов - ред.), в Подмосковье плюс один-шесть (градусов - ред.). По всей видимости, местами земля слегка "побелеет" - ее может припорошить символической временной снежной порошей (0,2-0,3 сантиметра)", - написал специалист.Тишковец уточнил, что в среду погода в Москве начнет налаживаться, ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать "в разном агрегатном состоянии"."В сумерках столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, в дневные часы всего плюс два-семь (градусов - ред.). В темное время суток временный снежный покров кое-где может достигать 0,6-1,7 сантиметра, на дорогах скользко - возможна гололедица", - уточнил синоптик.
https://ria.ru/20240505/pogoda-1943940326.html
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о дождях и снеге во вторник
Синоптик Тишковец: во вторник в Москве выпадет до 30% от майского лимита дождей
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Во вторник в Москве выпадет до 30% от всего майского лимита дождей, ночью ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что в начале следующей недели регион окажется в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием сухой погоды и просветами в облаках. Ночью в понедельник в Москве посвежеет до плюс одного - трех градусов, в Подмосковье - до минус двух - плюс трех, днем будет плюс 7-12.
"К исходу суток погода начнет стремительно портиться… Достанется во вторник Москве
и Подмосковью. В осадкомер столицы попадет до 18 миллиметров, а это 30% от всего майского лимита дождей, на юге области - до 20-25 миллиметров", - написал Тишковец.
Он добавил, что по мере продвижения циклона в широтном направлении в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до плюс одного-трех градусов, по области - до минус одного градуса на севере и до плюс четырех - на юге.
"К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на один километр и менее (местами до 200-400 метров), днем в столице всего плюс три-пять (градусов - ред.), в Подмосковье плюс один-шесть (градусов - ред.). По всей видимости, местами земля слегка "побелеет" - ее может припорошить символической временной снежной порошей (0,2-0,3 сантиметра)", - написал специалист.
Тишковец уточнил, что в среду погода в Москве начнет налаживаться, ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать "в разном агрегатном состоянии".
"В сумерках столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, в дневные часы всего плюс два-семь (градусов - ред.). В темное время суток временный снежный покров кое-где может достигать 0,6-1,7 сантиметра, на дорогах скользко - возможна гололедица", - уточнил синоптик.