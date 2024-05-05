https://ria.ru/20240505/navodnenie-1944007095.html

Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек

Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек - РИА Новости, 05.05.2024

Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек

Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек, сообщает служба национальной гражданской обороны. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:39

2024-05-05T18:39

2024-05-05T18:39

в мире

бразилия

риу-гранди-ду-сул (штат)

уругвай

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек, сообщает служба национальной гражданской обороны. Ранее газета O Globo со ссылкой на данные властей штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщала, что число погибших в результате проливных дождей и разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 66, 101 человек числится пропавшим без вести. "Ситуация с дождями в Риу-Гранди-ду-Сул на 05.05.2024: 150 человек пострадали, ...72 человека скончались", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В своем аккаунте в соцсети X служба национальной обороны также сообщила, что 103 человека пропали без вести на данный момент. Согласно ведомству, наводнении в штате затронули более 680 тысяч человек. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.

https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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риу-гранди-ду-сул (штат)

уругвай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бразилия, риу-гранди-ду-сул (штат), уругвай, луис инасиу лула да силва