Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/navodnenie-1944007095.html
Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек
Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек - РИА Новости, 05.05.2024
Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек
Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек, сообщает служба национальной гражданской обороны. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:39
2024-05-05T18:39
в мире
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
уругвай
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1944006958_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_16ae6827752c4b4bd1277576d0e8ad85.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек, сообщает служба национальной гражданской обороны. Ранее газета O Globo со ссылкой на данные властей штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщала, что число погибших в результате проливных дождей и разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 66, 101 человек числится пропавшим без вести. "Ситуация с дождями в Риу-Гранди-ду-Сул на 05.05.2024: 150 человек пострадали, ...72 человека скончались", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В своем аккаунте в соцсети X служба национальной обороны также сообщила, что 103 человека пропали без вести на данный момент. Согласно ведомству, наводнении в штате затронули более 680 тысяч человек. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.
https://ria.ru/20240503/zemletryasenie-1943675574.html
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
бразилия
риу-гранди-ду-сул (штат)
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1944006958_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_a115db467e94f83e4d6e3730262de37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, риу-гранди-ду-сул (штат), уругвай, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Уругвай, Луис Инасиу Лула да Силва
Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек

Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70, более 150 пострадали

© AFP 2024 / CARLOS FABALЗатопленные улицы в районе Саранди в Порту-Алегри, Бразилия. 5 мая 2024
Затопленные улицы в районе Саранди в Порту-Алегри, Бразилия. 5 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AFP 2024 / CARLOS FABAL
Затопленные улицы в районе Саранди в Порту-Алегри, Бразилия. 5 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число погибших при наводнениях в Бразилии превысило 70 человек, сообщает служба национальной гражданской обороны.
Ранее газета O Globo со ссылкой на данные властей штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщала, что число погибших в результате проливных дождей и разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 66, 101 человек числится пропавшим без вести.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
На Филиппинах произошло землетрясение
3 мая, 13:36
"Ситуация с дождями в Риу-Гранди-ду-Сул на 05.05.2024: 150 человек пострадали, ...72 человека скончались", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
В своем аккаунте в соцсети X служба национальной обороны также сообщила, что 103 человека пропали без вести на данный момент. Согласно ведомству, наводнении в штате затронули более 680 тысяч человек.
Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
 
В миреБразилияРиу-Гранди-ду-Сул (штат)УругвайЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала