https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943956854.html

В Курганской области подтоплены 534 жилых дома

В Курганской области подтоплены 534 жилых дома - РИА Новости, 05.05.2024

В Курганской области подтоплены 534 жилых дома

В Курганской области на 5 мая подтопленными остаются 534 жилых дома, а также более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:29

2024-05-05T11:29

2024-05-05T11:29

происшествия

россия

курганская область

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. В Курганской области на 5 мая подтопленными остаются 534 жилых дома, а также более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 4 мая оставались подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 591 жилой дом, 6484 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 5 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 534 жилых дома, 6449 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 3 населенных пунктах от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, 72 приусадебных участка, уточняется в сообщении. Кроме того, МЧС России продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах региона и проводить дезинфекцию домов и территорий. "За сутки специалисты чрезвычайного ведомства откачали 30 тыс. кубометров воды с территорий 7 жилых домов, 7 открытых территорий. Проведена специальная обработка 10 придомовых территорий", - поясняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240429/podtoplenie-1942989462.html

https://ria.ru/20240504/doma-1943807467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, курганская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024