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В Курганской области подтоплены 534 жилых дома - РИА Новости, 05.05.2024
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11:29 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943956854.html
В Курганской области подтоплены 534 жилых дома
В Курганской области подтоплены 534 жилых дома - РИА Новости, 05.05.2024
В Курганской области подтоплены 534 жилых дома
В Курганской области на 5 мая подтопленными остаются 534 жилых дома, а также более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:29
2024-05-05T11:29
происшествия
россия
курганская область
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. В Курганской области на 5 мая подтопленными остаются 534 жилых дома, а также более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 4 мая оставались подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 591 жилой дом, 6484 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 5 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 534 жилых дома, 6449 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 3 населенных пунктах от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, 72 приусадебных участка, уточняется в сообщении. Кроме того, МЧС России продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах региона и проводить дезинфекцию домов и территорий. "За сутки специалисты чрезвычайного ведомства откачали 30 тыс. кубометров воды с территорий 7 жилых домов, 7 открытых территорий. Проведена специальная обработка 10 придомовых территорий", - поясняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240429/podtoplenie-1942989462.html
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происшествия, россия, курганская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Курганская область, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области подтоплены 534 жилых дома

В Курганской области на 5 мая подтоплены 534 жилых дома, 6,4 тысячи дачных домов

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. В Курганской области на 5 мая подтопленными остаются 534 жилых дома, а также более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 4 мая оставались подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 591 жилой дом, 6484 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
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"По состоянию на 5 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 534 жилых дома, 6449 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 3 населенных пунктах от воды освободилось 57 жилых и 35 дачных домов, 72 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
Кроме того, МЧС России продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах региона и проводить дезинфекцию домов и территорий. "За сутки специалисты чрезвычайного ведомства откачали 30 тыс. кубометров воды с территорий 7 жилых домов, 7 открытых территорий. Проведена специальная обработка 10 придомовых территорий", - поясняется в сообщении.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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ПроисшествияРоссияКурганская областьКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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