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В Тюменской области подтоплено 385 домов - РИА Новости, 05.05.2024
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11:19 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943955867.html
В Тюменской области подтоплено 385 домов
В Тюменской области подтоплено 385 домов - РИА Новости, 05.05.2024
В Тюменской области подтоплено 385 домов
В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 385 жилых домов в 47 населенных пунктах, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:19
2024-05-05T11:19
происшествия
ишим (река)
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 385 жилых домов в 47 населенных пунктах, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. "Уровень реки Ишим в городе Ишим, в районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе вода продолжает прибывать… В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог", – указано в сообщении МЧС России. Сотрудники МЧС России помогают жителям эвакуироваться. В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы. Днем ранее сообщалось, что в 47 населенных пунктах Тюменской области подтоплено 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3225 приусадебных участков и 34 участка автодорог.
https://ria.ru/20240503/moor-1943627431.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
ишим (река)
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происшествия, ишим (река), россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области подтоплено 385 домов

В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 385 жилых домов

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 385 жилых домов в 47 населенных пунктах, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
"Уровень реки Ишим в городе Ишим, в районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе вода продолжает прибывать… В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог", – указано в сообщении МЧС России.
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Сотрудники МЧС России помогают жителям эвакуироваться. В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы.
Днем ранее сообщалось, что в 47 населенных пунктах Тюменской области подтоплено 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3225 приусадебных участков и 34 участка автодорог.
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ПроисшествияИшим (река)РоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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