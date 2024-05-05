https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943955867.html

В Тюменской области подтоплено 385 домов

В Тюменской области подтоплено 385 домов - РИА Новости, 05.05.2024

В Тюменской области подтоплено 385 домов

В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 385 жилых домов в 47 населенных пунктах, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:19

2024-05-05T11:19

2024-05-05T11:19

происшествия

ишим (река)

россия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 385 жилых домов в 47 населенных пунктах, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. "Уровень реки Ишим в городе Ишим, в районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе вода продолжает прибывать… В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог", – указано в сообщении МЧС России. Сотрудники МЧС России помогают жителям эвакуироваться. В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы. Днем ранее сообщалось, что в 47 населенных пунктах Тюменской области подтоплено 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3225 приусадебных участков и 34 участка автодорог.

https://ria.ru/20240503/moor-1943627431.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024