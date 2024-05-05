https://ria.ru/20240505/naemniki-1943924314.html

Сенатор заявил об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ

Сенатор заявил об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ - РИА Новости, 05.05.2024

Сенатор заявил об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников, среди причин — высокие... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:04

2024-05-05T03:04

2024-05-05T05:36

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников, среди причин — высокие потери и бессмысленные приказы."Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно", — сказал Кастюкевич РИА Новости.По его словам, причин оттока наемников несколько. В их числе — высокие потери в рядах украинских войск, а также бессмысленные приказы, которые отдают украинские командиры."Наемники не видят смысла в своем участии, потому что видят и чувствуют, что проигрыш Украины не за горами. И дело тут вообще не в объемах помощи со стороны американцев или европейцев. Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России. Поэтому наемники уезжают, а военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен", — сказал сенатор и добавил, что на Херсонском направлении это можно сделать, выйдя на частоту 149.200 и вызвав "Волгу".Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240504/naemnik-1943798220.html

https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942668382.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины