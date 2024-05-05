Сенатор заявил об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ
Сенатор Кастюкевич: в рядах ВСУ наметился отток иностранных наемников
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников, среди причин — высокие потери и бессмысленные приказы.
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"Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно", — сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, причин оттока наемников несколько. В их числе — высокие потери в рядах украинских войск, а также бессмысленные приказы, которые отдают украинские командиры.
"Наемники не видят смысла в своем участии, потому что видят и чувствуют, что проигрыш Украины не за горами. И дело тут вообще не в объемах помощи со стороны американцев или европейцев. Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России. Поэтому наемники уезжают, а военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен", — сказал сенатор и добавил, что на Херсонском направлении это можно сделать, выйдя на частоту 149.200 и вызвав "Волгу".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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