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Российские войска освободили Очеретино в ДНР - РИА Новости, 05.05.2024
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13:05 05.05.2024 (обновлено: 13:19 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/minoborony-1943964816.html
Российские войска освободили Очеретино в ДНР
Российские войска освободили Очеретино в ДНР - РИА Новости, 05.05.2024
Российские войска освободили Очеретино в ДНР
Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:05
2024-05-05T13:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.Кроме того, группировка войск "Центр" за сутки отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям. В первую очередь, армия получит возможность ударить во фланг украинской группировке, которая пытается удержать позиции южнее села и выиграть время для организации новой линии обороны западнее. Помимо этого, из Очеретино открывается путь в тыл к подразделения ВСУ, которые удерживают поселок Новгородское (Нью-Йорк), чье освобождение станет ключом к Дзержинску (Торецку). Именно из этого города украинская армия наносит удары по Горловке — одному из крупнейших городов ДНР. В оперативном плане освобождение Очеретино также позволяет развивать наступление в сторону села Воздвиженка, расположенного в восьми километрах. Его взятие даст возможность выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка, важной для снабжения всей донбасской группировки ВСУ. Помимо этого освобождение Очеретино позволит перерезать логистические маршруты связывающие три ключевых для ВСУ военных узла — Константиновку, Красноармейск (Покровск) и Великая Новоселка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Минобороны: российские ВС взяли под полный контроль Очеретино в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
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Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
Кроме того, группировка войск "Центр" за сутки отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.
Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям.
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В первую очередь, армия получит возможность ударить во фланг украинской группировке, которая пытается удержать позиции южнее села и выиграть время для организации новой линии обороны западнее. Помимо этого, из Очеретино открывается путь в тыл к подразделения ВСУ, которые удерживают поселок Новгородское (Нью-Йорк), чье освобождение станет ключом к Дзержинску (Торецку). Именно из этого города украинская армия наносит удары по Горловке — одному из крупнейших городов ДНР.
В оперативном плане освобождение Очеретино также позволяет развивать наступление в сторону села Воздвиженка, расположенного в восьми километрах. Его взятие даст возможность выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка, важной для снабжения всей донбасской группировки ВСУ.
Помимо этого освобождение Очеретино позволит перерезать логистические маршруты связывающие три ключевых для ВСУ военных узла — Константиновку, Красноармейск (Покровск) и Великая Новоселка.
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