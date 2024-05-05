https://ria.ru/20240505/minoborony-1943964816.html

Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Российские войска освободили Очеретино в ДНР - РИА Новости, 05.05.2024

Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:05

2024-05-05T13:05

2024-05-05T13:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943966182_150:0:2528:1337_1920x0_80_0_0_850faa95f2f3f05f40b8fdd6a40d0f02.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.Кроме того, группировка войск "Центр" за сутки отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям. В первую очередь, армия получит возможность ударить во фланг украинской группировке, которая пытается удержать позиции южнее села и выиграть время для организации новой линии обороны западнее. Помимо этого, из Очеретино открывается путь в тыл к подразделения ВСУ, которые удерживают поселок Новгородское (Нью-Йорк), чье освобождение станет ключом к Дзержинску (Торецку). Именно из этого города украинская армия наносит удары по Горловке — одному из крупнейших городов ДНР. В оперативном плане освобождение Очеретино также позволяет развивать наступление в сторону села Воздвиженка, расположенного в восьми километрах. Его взятие даст возможность выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка, важной для снабжения всей донбасской группировки ВСУ. Помимо этого освобождение Очеретино позволит перерезать логистические маршруты связывающие три ключевых для ВСУ военных узла — Константиновку, Красноармейск (Покровск) и Великая Новоселка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html

https://ria.ru/20240505/makron-1943926433.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность