Российские войска освободили Очеретино в ДНР
Минобороны: российские ВС взяли под полный контроль Очеретино в ДНР
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
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Российские бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двум бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
Кроме того, группировка войск "Центр" за сутки отразила восемь контратак украинских штурмовиков в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР.
Освобождение Очеретино стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям.
В первую очередь, армия получит возможность ударить во фланг украинской группировке, которая пытается удержать позиции южнее села и выиграть время для организации новой линии обороны западнее. Помимо этого, из Очеретино открывается путь в тыл к подразделения ВСУ, которые удерживают поселок Новгородское (Нью-Йорк), чье освобождение станет ключом к Дзержинску (Торецку). Именно из этого города украинская армия наносит удары по Горловке — одному из крупнейших городов ДНР.
В оперативном плане освобождение Очеретино также позволяет развивать наступление в сторону села Воздвиженка, расположенного в восьми километрах. Его взятие даст возможность выйти к трассе Красноармейск (Покровск) — Константиновка, важной для снабжения всей донбасской группировки ВСУ.
Помимо этого освобождение Очеретино позволит перерезать логистические маршруты связывающие три ключевых для ВСУ военных узла — Константиновку, Красноармейск (Покровск) и Великая Новоселка.