https://ria.ru/20240505/mashina-1943960921.html

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома - РИА Новости, 05.05.2024

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома

Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в воскресенье. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:15

2024-05-05T12:15

2024-05-05T12:53

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в воскресенье. "Незадолго до 22.30 (субботы, 4.30 воскресенья мск - ред.)... транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома... Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым", - говорится в заявлении, опубликованном на странице службы в соцсети X. Уточняется, что столкновение автомобиля с воротами "не представляло никакой угрозы" Белому дому. Причины происшествия расследуются. В январе секретная служба США сообщала, что автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель был арестован.

https://ria.ru/20240417/dtp-1940551848.html

https://ria.ru/20240503/gibdd-1943652660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, авто, сша, вашингтон (штат)