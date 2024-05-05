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В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома - РИА Новости, 05.05.2024
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12:15 05.05.2024 (обновлено: 12:53 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/mashina-1943960921.html
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома - РИА Новости, 05.05.2024
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома
Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в воскресенье. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:15
2024-05-05T12:53
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в воскресенье. "Незадолго до 22.30 (субботы, 4.30 воскресенья мск - ред.)... транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома... Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым", - говорится в заявлении, опубликованном на странице службы в соцсети X. Уточняется, что столкновение автомобиля с воротами "не представляло никакой угрозы" Белому дому. Причины происшествия расследуются. В январе секретная служба США сообщала, что автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель был арестован.
https://ria.ru/20240417/dtp-1940551848.html
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в мире, авто, сша, вашингтон (штат)
В мире, Авто, США, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома, водителя нашли мертвым

© Фото из соцсетейАвтомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. 5 мая 2024
Автомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. 5 мая 2024
© Фото из соцсетей
Автомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. 5 мая 2024
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в воскресенье.
"Незадолго до 22.30 (субботы, 4.30 воскресенья мск - ред.)... транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома... Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым", - говорится в заявлении, опубликованном на странице службы в соцсети X.
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Уточняется, что столкновение автомобиля с воротами "не представляло никакой угрозы" Белому дому. Причины происшествия расследуются.
В январе секретная служба США сообщала, что автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель был арестован.
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