В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома, водителя нашли мертвым
© Фото из соцсетейАвтомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. 5 мая 2024
© Фото из соцсетей
Автомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. 5 мая 2024
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в воскресенье.
"Незадолго до 22.30 (субботы, 4.30 воскресенья мск - ред.)... транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома... Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым", - говорится в заявлении, опубликованном на странице службы в соцсети X.
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Уточняется, что столкновение автомобиля с воротами "не представляло никакой угрозы" Белому дому. Причины происшествия расследуются.
В январе секретная служба США сообщала, что автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель был арестован.