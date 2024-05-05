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Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву - РИА Новости, 05.05.2024
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12:51 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/makron-1943963201.html
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву - РИА Новости, 05.05.2024
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:51
2024-05-05T12:51
украина
россия
франция
эммануэль макрон
сергей шойгу
себастьян лекорню
нато
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева. Как заявил Макрон в интервью изданию Tribune, "на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах от наших границ". "Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", - утверждает он. При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент Франции вновь заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", создавшейся после его заявлений о возможности отправки западных войск на Украину. Он считает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей". "В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе и, следовательно, от мира и безопасности", - заявил Макрон. Он добавил, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции. "Мы должны убрать любую прозрачность, потому что именно это создает способность сдерживания. Стратегическая двусмысленность — это не давать слишком много деталей", - заявил он. Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню, НАТО, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В мире
Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

Tribune: Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную поддержку Украины

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон боится мощности и дальности российских ракет и призывает Запад не "устанавливать лимиты" на военную поддержку Киева.
Как заявил Макрон в интервью изданию Tribune, "на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах от наших границ". "Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", - утверждает он.
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При этом в РФ неоднократно заявляли, что альянс поставками оружия и обучением ВСУ напрямую участвует в конфликте. По заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ России беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции вновь заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", создавшейся после его заявлений о возможности отправки западных войск на Украину. Он считает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей". "В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе и, следовательно, от мира и безопасности", - заявил Макрон.
Он добавил, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции. "Мы должны убрать любую прозрачность, потому что именно это создает способность сдерживания. Стратегическая двусмысленность — это не давать слишком много деталей", - заявил он.
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Ранее Макрон в интервью изданию Economist вновь заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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