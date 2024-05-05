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Кишинев обостряет ситуацию с Гагаузией, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2024
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20:09 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kishinev-1944015292.html
Кишинев обостряет ситуацию с Гагаузией, считает эксперт
Кишинев обостряет ситуацию с Гагаузией, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2024
Кишинев обостряет ситуацию с Гагаузией, считает эксперт
Кишинев обостряет политический конфликт с Гагаузией, но не стремится к полной дестабилизации ситуации, считает политический аналитик Корнелий Чуря. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:09
2024-05-05T20:09
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
илан шор
снг
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Кишинев обостряет политический конфликт с Гагаузией, но не стремится к полной дестабилизации ситуации, считает политический аналитик Корнелий Чуря. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Кишинев инициировал этот конфликт, поскольку молдавским властям не понравилось, что на выборах победили политики, близкие к их главному политическому оппоненту Илану Шору. При этом Кишинев не хочет начинать откровенное политическое противостояние, сжигая все мосты, Комрат тем более этого не желает. Я надеюсь, что дестабилизация не произойдет, обе стороны знают, что переход красной линии обрушит всю государственность Молдавии", - заявил Чуря журналистам. По его словам, Гагаузия традиционно больше смотрит на восток, именно поэтому в законе автономии есть положение, которое позволяет ей отделиться, если статус Молдавии изменится. "В этом плане Гагаузия не изменяет себе и сохраняет четкую линию на сближение со странами СНГ и с Россией. Это вызывает раздражение Кишинева. Комрат тоже осознанно принимает этот политический бой и сохраняет свою ориентацию на СНГ, сохраняет верность своей изначальной позиции, не хочет отказываться от своих принципов. Отсюда и существование этих конфликтов", - пояснил аналитик. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, илан шор, снг, таможенный союз
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, СНГ, Таможенный союз, В мире
В мире
Кишинев обостряет ситуацию с Гагаузией, считает эксперт

Эксперт: Кишинев обостряет ситуацию с Гагаузией, не стремясь к дестабилизации

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Кишинев обостряет политический конфликт с Гагаузией, но не стремится к полной дестабилизации ситуации, считает политический аналитик Корнелий Чуря.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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«
"Кишинев инициировал этот конфликт, поскольку молдавским властям не понравилось, что на выборах победили политики, близкие к их главному политическому оппоненту Илану Шору. При этом Кишинев не хочет начинать откровенное политическое противостояние, сжигая все мосты, Комрат тем более этого не желает. Я надеюсь, что дестабилизация не произойдет, обе стороны знают, что переход красной линии обрушит всю государственность Молдавии", - заявил Чуря журналистам.
По его словам, Гагаузия традиционно больше смотрит на восток, именно поэтому в законе автономии есть положение, которое позволяет ей отделиться, если статус Молдавии изменится.
«
"В этом плане Гагаузия не изменяет себе и сохраняет четкую линию на сближение со странами СНГ и с Россией. Это вызывает раздражение Кишинева. Комрат тоже осознанно принимает этот политический бой и сохраняет свою ориентацию на СНГ, сохраняет верность своей изначальной позиции, не хочет отказываться от своих принципов. Отсюда и существование этих конфликтов", - пояснил аналитик.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреВ миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорСНГТаможенный союз
 
 
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