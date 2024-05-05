https://ria.ru/20240505/dobrovolets-1943986843.html

Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой

Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой

Вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с ней руками одурманенных украинцев, но как после темноты страстной пятницы наступает Пасха, так и без всяких... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:47

2024-05-05T15:47

2024-05-05T15:47

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир путин

василий маргелов

религия

пасха

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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. Вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с ней руками одурманенных украинцев, но как после темноты страстной пятницы наступает Пасха, так и без всяких сомнений к России придет победа, сказал РИА Новости в своем пасхальном поздравлении с передовых позиций СВО боец 33-го отряда БАРС имени Василия Маргелова группировки войск "Днепр" с позывным "Звонарь". "Сейчас вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с нами руками одурманенных украинцев. Но пусть не обольщается. Яко с нами бог. И как после темноты и страха страстной пятницы наступило светлое воскресенье, Пасха, так и к нам без всяких сомнений придет победа, и возродится, и воссияет, и воскреснет во всем своем благолепии наша Родина, Святая Русь. Аминь. Христос Воскресе!", - сказал боец-доброволец. Боец адресовал свои поздравления с Пасхой всем сослуживцам, всем российским военнослужащим, членам их семей и тем, кто оказывает поддержку армии и фронту. Доброволец особо поздравил воинов-мусульман и пожелал им успехов в общей борьбе. "Так же хочу поделиться Пасхальной радостью с нашими братьями, русскими воинами-мусульманами. Да помогают им пророки в нашей общей борьбе с шайтанами", - отметил военнослужащий. Добровольцы поздравили с Пасхой президента России Владимира Путина. "Сугубо хочу попросить милости божией, помощи нашему православному правителю, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу (Путину). Сказать словами царского молитвослова: "Господи, покори под нозе его всякаго врага и супостата", - заключил солдат. Поздравление было сделано в Пасхальное воскресение 2024 года на передовых позициях на левом берегу Днепра в Херсоснской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html

https://ria.ru/20240505/kulich-1943927156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , владимир путин, василий маргелов, религия, пасха