https://ria.ru/20240505/dobrovolets-1943986843.html
Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой
Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой
Вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с ней руками одурманенных украинцев, но как после темноты страстной пятницы наступает Пасха, так и без всяких... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:47
2024-05-05T15:47
2024-05-05T15:47
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир путин
василий маргелов
религия
пасха
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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. Вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с ней руками одурманенных украинцев, но как после темноты страстной пятницы наступает Пасха, так и без всяких сомнений к России придет победа, сказал РИА Новости в своем пасхальном поздравлении с передовых позиций СВО боец 33-го отряда БАРС имени Василия Маргелова группировки войск "Днепр" с позывным "Звонарь". "Сейчас вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с нами руками одурманенных украинцев. Но пусть не обольщается. Яко с нами бог. И как после темноты и страха страстной пятницы наступило светлое воскресенье, Пасха, так и к нам без всяких сомнений придет победа, и возродится, и воссияет, и воскреснет во всем своем благолепии наша Родина, Святая Русь. Аминь. Христос Воскресе!", - сказал боец-доброволец. Боец адресовал свои поздравления с Пасхой всем сослуживцам, всем российским военнослужащим, членам их семей и тем, кто оказывает поддержку армии и фронту. Доброволец особо поздравил воинов-мусульман и пожелал им успехов в общей борьбе. "Так же хочу поделиться Пасхальной радостью с нашими братьями, русскими воинами-мусульманами. Да помогают им пророки в нашей общей борьбе с шайтанами", - отметил военнослужащий. Добровольцы поздравили с Пасхой президента России Владимира Путина. "Сугубо хочу попросить милости божией, помощи нашему православному правителю, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу (Путину). Сказать словами царского молитвослова: "Господи, покори под нозе его всякаго врага и супостата", - заключил солдат. Поздравление было сделано в Пасхальное воскресение 2024 года на передовых позициях на левом берегу Днепра в Херсоснской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , владимир путин, василий маргелов, религия, пасха
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Василий Маргелов, Религия, Пасха
Боец отряда БАРС с позывным "Звонарь" поздравил верующих с Пасхой
Боец отряда БАРС: вся тьма Запада воюет с Россией руками одурманенных украинцев
ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. Вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с ней руками одурманенных украинцев, но как после темноты страстной пятницы наступает Пасха, так и без всяких сомнений к России придет победа, сказал РИА Новости в своем пасхальном поздравлении с передовых позиций СВО боец 33-го отряда БАРС имени Василия Маргелова группировки войск "Днепр" с позывным "Звонарь".
"Сейчас вся тьма Запада ополчилась на Россию и воюет с нами руками одурманенных украинцев. Но пусть не обольщается. Яко с нами бог. И как после темноты и страха страстной пятницы наступило светлое воскресенье, Пасха, так и к нам без всяких сомнений придет победа, и возродится, и воссияет, и воскреснет во всем своем благолепии наша Родина, Святая Русь. Аминь. Христос Воскресе!", - сказал боец-доброволец.
Боец адресовал свои поздравления с Пасхой всем сослуживцам, всем российским военнослужащим, членам их семей и тем, кто оказывает поддержку армии и фронту. Доброволец особо поздравил воинов-мусульман и пожелал им успехов в общей борьбе.
"Так же хочу поделиться Пасхальной радостью с нашими братьями, русскими воинами-мусульманами. Да помогают им пророки в нашей общей борьбе с шайтанами", - отметил военнослужащий.
Добровольцы поздравили с Пасхой президента России Владимира Путина.
"Сугубо хочу попросить милости божией, помощи нашему православному правителю, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу (Путину). Сказать словами царского молитвослова: "Господи, покори под нозе его всякаго врага и супостата", - заключил солдат.
Поздравление было сделано в Пасхальное воскресение 2024 года на передовых позициях на левом берегу Днепра в Херсоснской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.