https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943982537.html

В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений

В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений - РИА Новости, 05.05.2024

В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений

Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:21

2024-05-05T15:21

2024-05-05T15:21

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пасха

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства. "В ночь с 4 на 5 мая пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что в преддверии праздника специалисты провели комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах. "Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - уточнили в ведомстве. Также они проверили доступность путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943972608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пасха