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В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений - РИА Новости, 05.05.2024
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15:21 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943982537.html
В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений
В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений - РИА Новости, 05.05.2024
В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений
Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:21
2024-05-05T15:21
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства. "В ночь с 4 на 5 мая пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что в преддверии праздника специалисты провели комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах. "Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - уточнили в ведомстве. Также они проверили доступность путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.
https://ria.ru/20240505/paskha-1943972608.html
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городское хозяйство москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пасха
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пасха
В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений

Городские службы Москвы обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства.
"В ночь с 4 на 5 мая пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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Вчера, 14:34
Уточняется, что в преддверии праздника специалисты провели комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах.
"Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - уточнили в ведомстве.
Также они проверили доступность путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.
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