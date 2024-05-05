В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений
Городские службы Москвы обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства.
"В ночь с 4 на 5 мая пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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Уточняется, что в преддверии праздника специалисты провели комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах.
"Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - уточнили в ведомстве.
Также они проверили доступность путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники.