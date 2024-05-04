https://ria.ru/20240504/zasedanie-1943791881.html

Источник в СБ ООН: Алжир запросил заседание по массовым захоронениям в Газе

Источник в СБ ООН: Алжир запросил заседание по массовым захоронениям в Газе - РИА Новости, 04.05.2024

Источник в СБ ООН: Алжир запросил заседание по массовым захоронениям в Газе

Алжир запросил на вторник закрытое заседание СБ ООН по теме обнаруженных в секторе Газа массовых захоронений, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T03:18

2024-05-04T03:18

2024-05-04T03:30

алжир (провинция)

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

антониу гутерреш

россия

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василий небензя

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ООН, 4 мая - РИА Новости. Алжир запросил на вторник закрытое заседание СБ ООН по теме обнаруженных в секторе Газа массовых захоронений, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Алжир запросил на вторник закрытые консультации СБ ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа", - сказал собеседник агентства.В конце апреля телеканал Al Jazeera сообщал, что тела 180 человек были обнаружены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса "Нассер" в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Позднее агентство WAFA заявило, что число обнаруженных тел превысило 390. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно допустить международных следователей в места массовых захоронений в секторе Газа. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением захоронений. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани заявлял, что Израиль к захоронениям не причастен.

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алжир (провинция)

россия

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