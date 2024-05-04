https://ria.ru/20240504/volodin-1943813311.html
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин - РИА Новости, 04.05.2024
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды ВСУ как умственно отсталый и психбольной, заявил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:44
2024-05-04T09:44
2024-05-04T09:44
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МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды ВСУ как умственно отсталый и психбольной, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя украинский приказ о годности к военной службе психбольных, больных ВИЧ, умственно отсталых. Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе, среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признают "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом. "Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", - написал Володин в своём Telegram-канале. Он добавил, что Украина испытывает острую нехватку солдат. Меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан были безуспешны. "Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится всё меньше", - заключил Володин.
https://ria.ru/20240504/tramp-1943790599.html
https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вячеслав володин, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Украина, США, Вячеслав Володин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин
Володин: Байден и Зеленский должны быть первыми призваны в ВСУ как психбольные
МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды ВСУ как умственно отсталый и психбольной, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя украинский приказ о годности к военной службе психбольных, больных ВИЧ, умственно отсталых.
Минобороны Украины
опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе, среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний.
Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признают "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом.
"Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", - написал Володин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Украина испытывает острую нехватку солдат. Меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан были безуспешны.
"Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится всё меньше", - заключил Володин.