https://ria.ru/20240504/volodin-1943813311.html

Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин

Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин - РИА Новости, 04.05.2024

Байдена и Зеленского нужно первыми призвать в ряды ВСУ, заявил Володин

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды ВСУ как умственно отсталый и психбольной, заявил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:44

2024-05-04T09:44

2024-05-04T09:44

в мире

украина

сша

вячеслав володин

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды ВСУ как умственно отсталый и психбольной, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя украинский приказ о годности к военной службе психбольных, больных ВИЧ, умственно отсталых. Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе, среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признают "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом. "Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов", - написал Володин в своём Telegram-канале. Он добавил, что Украина испытывает острую нехватку солдат. Меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан были безуспешны. "Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится всё меньше", - заключил Володин.

https://ria.ru/20240504/tramp-1943790599.html

https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, вячеслав володин, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф