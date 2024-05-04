https://ria.ru/20240504/shestvie-1943900867.html
В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших фронтовиках
В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших фронтовиках - РИА Новости, 04.05.2024
В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших фронтовиках
Родственники солдат, погибших во Второй мировой войне, проводят шествие по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:35
2024-05-04T21:35
2024-05-04T21:35
в мире
игорь кочанов
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943900146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_678fb646b5174268d02d11a7c87fcfb6.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая - РИА Новости. Родственники солдат, погибших во Второй мировой войне, проводят шествие по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Организатором акции выступает общество "Русская молодежь Америки". Пройдя через мост, участники шествия возложат цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. В акции принимают участие десятки россиян, выходцев из РФ и стран СНГ. В руках они несут цветы и портреты родных фронтовиков. Тем не менее, изображение георгиевской ленты на некоторых плакатах заклеено. Как рассказал глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан, это сделано из опасений за безопасность участников акции. Как указал Кочан, проукраинские активисты пытались обвинить участников акции в демонстрации "политических символов" и лозунгов. "Дед, Куликов Владимир Федорович, воевал под Москвой добровольцем - ушел в 18 лет. Потом воевал на "Катюше", дошел до Кенигсберга", - рассказал РИА Новости житель Нью-Йорка Михаил Куликов, принимающий участие в шествии. "Отдаю должное этой традиции вспоминать родных. Это дает мне возможность вспомнить деда, хранить о нем память. Дедом очень горжусь", - добавил он. На Бруклинском мосту группа провокаторов с антироссийской атрибутикой попыталась сорвать шествие и возглавить колонну. Колонна приостановила движение, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240123/veteran-1922865998.html
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943900146_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eccf90f778ae8df8aa362cae0fe089a4.jpg
Шествие в Нью-Йорке в память о фронтовиках Великой Отечественной войны
Шествие в память о фронтовиках Великой Отечественной проходит в Нью-Йорке на Бруклинском мосту
2024-05-04T21:35
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь кочанов, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Игорь Кочанов, Вторая мировая война (1939-1945)
В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших фронтовиках
Родные погибших во Второй мировой войне солдат проводят шествие в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая - РИА Новости. Родственники солдат, погибших во Второй мировой войне, проводят шествие по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции выступает общество "Русская молодежь Америки". Пройдя через мост, участники шествия возложат цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.
В акции принимают участие десятки россиян, выходцев из РФ и стран СНГ. В руках они несут цветы и портреты родных фронтовиков.
Тем не менее, изображение георгиевской ленты на некоторых плакатах заклеено. Как рассказал глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан
, это сделано из опасений за безопасность участников акции. Как указал Кочан, проукраинские активисты пытались обвинить участников акции в демонстрации "политических символов" и лозунгов.
"Дед, Куликов Владимир Федорович, воевал под Москвой добровольцем - ушел в 18 лет. Потом воевал на "Катюше", дошел до Кенигсберга", - рассказал РИА Новости житель Нью-Йорка Михаил Куликов, принимающий участие в шествии.
"Отдаю должное этой традиции вспоминать родных. Это дает мне возможность вспомнить деда, хранить о нем память. Дедом очень горжусь", - добавил он.
На Бруклинском мосту группа провокаторов с антироссийской атрибутикой попыталась сорвать шествие и возглавить колонну.
Колонна приостановила движение, передает корреспондент РИА Новости.